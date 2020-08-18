京东发布了 2020 年第二季度财报。该公司第二季度净收入为 2011 亿元人民币（约 285 亿美元），同比增长 33.8%；非美国通用会计准则下（Non-GAAP）归属于普通股股东的净利润为 59 亿元人民币（约 8 亿美元），较去年同期的 36 亿元人民币增长 66.1%。

京东零售业务 2020 年上半年营收 3310.6 亿元，去年同期为 2605 亿元，同比增长 27%。

截至 2020 年 6 月 30 日，京东过去 12 个月的活跃购买用户数较去年同期的 3.213 亿增长 29.9% 至 4.174 亿。2020 年 6 月，京东移动端日均活跃用户数较去年同期增长 40%。

“自新冠疫情爆发以来，京东坚定地发挥在供应链和技术上的独特优势，为我们的消费者提供稳定的日常必需品供应以及不间断的物流服务。面对变化的经济环境，京东不断深挖自身生态体系，创造就业机会以回馈社会，与业务合作伙伴共渡难关、共同成长。” 京东集团董事会主席兼首席执行官刘强东表示，“我对京东员工和业务合作伙伴深表感谢。在大家的共同努力下，京东集团第二季度业绩稳健且实现了收入的加速增长。丰富的产品供给和优质的服务体验持续为平台吸引大量新用户。”

另外财报显示，6 月下旬，京东集团宣布与京东数科达成协议：京东集团将行使双方在 2017 年框架协议中达成的关于京东数科利润分成权的股权转换权利，并以现金方式向京东数科追加投资 17.8 亿元人民币，以满足中国法律对注册资本的最低要求，从而持有京东数科 36.8% 的股权。