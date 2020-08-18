做为曾经手机行业呼风唤雨的品牌，诺基亚现在转变的很快，走的是细分市场。现在看到的这款 C3，就是诺基亚为老人们准备的诚意之作。

首先在外观上，异常的简约。三围尺寸是 159.6 x 77 x 8.69mm，重量仅为 184.5g。这一块 5.99 英寸 HD+分辨率 IPS 显示屏足够清晰，让老年群体可以非常清楚地看到内容。在手机的前方，你可以看到 500 万像素的摄像头。而后方，则是 800 万像素自动对焦镜头，F2.0 规格，外带 LED 闪光灯。

这两个镜头组合，从规格上看，并不是非常硬核，但是用起来倒也够用。前置镜头支持美颜。后置则支持全景、延时和高清视频录制。值得一提的是，在后置相机的下方，有一个指纹识别器，这个可以非常方便地使用。能让手机支持微信和支付宝指纹支付，支付变得更快捷也更安全。

而在手机的左侧，有一个 Nokia C3 特有 “随心键”。这个按键有许多贴心的应用：只需要双击左侧 “随心键”，即可进入微信付款界面。即使锁屏状态下，也能一键直达。长按 Nokia C3 的 “随心键”，即可调出 “身体检测”，提供心率、血压、血氧、血液浓度和 BMI 五项身体检测功能，帮助大家快速了解身体状况。

还有一个为银发族打造的便利：连续按五次电源键，进入紧急呼叫界面，快速拨打 110、119 或者 120。

系统方面，Nokia C3 搭载原生安卓 10 系统，系统纯净，提供了适度的本地化定制，内建安全可靠的应用商店，为老人快速上手提供了方便。另外，Nokia C3 支持深色模式。在微信中，背景变成深色的同时，字体也会变成柔和的白色。屏幕亮度整体降低，有效保护用户的眼睛。此外，原生安卓 10 系统更加保护个人隐私，可以清晰查看和管理软件的权限，避免隐私泄露。

在售后上，还有一个大杀器是，Nokia C3 提供只换不修的售后服务。自购买 Nokia C3 起的 12 个月内，只要手机符合国家三包规定，出现非人为损坏，并且得到售后确认的机器，直接更换手机。

总之，这是一款适合银发族的智能手机，价格仅为 699 元。如果你想把他当做备用机，也是个选择。