8 月 18 日，滴滴出行 CTO 张博在 WGDC2020 上发表主题演讲，详细展示滴滴在地图和公交领域的布局和探索，滴滴将持续科技创新，为用户提供智能、舒适、绿色环保的出行体验。

张博指出，未来交通出行将在交通基础设施、出行交通工具和共享出行三个层面发生智能化变革，而地图则是移动出行领域的关键服务。自 2015 年起滴滴开始布局地图，引入 AI 技术，率先构建起共享出行和交易级地图间的正反馈循环，“滴滴的核心科技战略是 AI 改变交通，一方面出行网络可以给地图带来更实时、精准的数据，而丰富的轨迹、出行场景数据及司机和乘客的路况上报数据，也能助力地图技术持续迭代，进一步提升共享出行网络的安全、体验和效率，创造更多价值。”

如今，智能地图已经成为滴滴核心技术。无论是发单时的定位、推荐上车点，还是发单后的智能派单、调度、路径规划和预估到达时间，还是行程中的导航、安全保护、躲避拥堵等环节，滴滴地图能力都在广泛地使用。

据张博介绍，通过引入深度学习的技术，对海量真实出行轨迹、路网拥堵数据、不同天气道路路况等进行自动学习，滴滴能在大规模请求下快速进行智能路径规划，并为用户精准预估到达时间。目前滴滴预估到达时间 (ETA) 误差率已经从出行行业 16% 降低至 10.5%。

基于在网约车领域积累的大数据能力和智能地图技术，滴滴也在构建更精准的出行规划查询，并逐步推进相关能力的开放。张博指出，公交是滴滴一站式出行平台的重要组成部分，在发力信息公交，让出行规划查询更精准的同时，滴滴也在积极携手公交集团打造多样化公交服务，构建面向未来的创新公交服务体系，能根据乘客实时及预约的出行需求，动态规划匹配出最优路径并调度最优车辆，共同提升公共交通的服务效率和水平。

目前，滴滴需求响应式公交技术平台已经在青岛、昆明、大理、青岛、杭州、西安等地成功落地。而全国超 320 个城市的用户已经可以在滴滴 APP 内便捷查询智能绿色出行方案，在北京、深圳、广州、重庆、南京、青岛、石家庄、厦门、合肥、长春、宁波、海口等地，还可以实时看到公交的实际位置、剩余到站时间等信息。在南京火车站等大型场站，在此前用 AR 导航技术帮助乘客直达网约车上车点的基础上，滴滴正在进一步探索基于这一技术让乘客快速抵达公交站点。

在高峰对话环节，张博还与中国工程院院士李兰娟、中国科学院院士李德仁等展开热烈讨论，共话科技抗疫及智慧城市建设。今年疫情期间，滴滴在国内武汉、北京等 15 个城市迅速成立医护保障车队，上线了防护膜、车辆消毒检测等多项抗疫措施，并免费向国内科研机构、医疗及救助平台开放了用户抗疫相关的 GPU 云计算资源，对外开放自研口罩佩戴识别技术，用技术助力抗疫。张博表示，滴滴将始终坚持推进核心技术能力向整个交通领域开放，持续携手交通领域所有行业伙伴，让交通更加安全、环保和高效。

大会现场，滴滴出行还成功当选 WGDC“年度最具影响力品牌”，而滴滴需求响应式公交技术平台也被评选为 “WGDC 年度创新应用案例”。