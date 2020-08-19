国际数据公司（IDC）最新发布的学生平板电脑季度跟踪报告显示，2020 年第二季度中国学生平板电脑市场出货量约 63 万台，同比增长 29.9%，增幅明显高于普通平板（17.7%）。疫情影响之下，在线教育风口正起，学生平板强势复苏。

IDC 认为，疫情之前，已经有越来越多的家长认识到学生平板可以作为一个优秀学习工具的用途，因此中国学生平板出货量一直处于增长趋势。2020 年第一季度只是由于疫情影响产能，导致出货量小幅同比下滑 9.2%，但下降幅度远小于普通平板（-29.8%）。疫情期间，学生平板在能够支持在线网课的同时，大量内置的优势教育资源不但对学生的自主学习起到积极作用，而且也节约了家长寻找合适学习资源以及陪伴孩子学习的时间。因此产能问题解决之后，学生平板迎来迅速反弹。

分厂商来看，步步高一家独秀，出货量占比为 47.1%，市场份额超过四成。读书郎和优学派分居第二、三位，市场份额在一成左右。与步步高不同的是，读书郎和优学派在商用市场中的智慧课堂等相关项目占据一定市场。以上三家传统学生平板厂商出货市场份额超过六成，已经占据市场大部分空间。小霸王凭借低价产品和线上渠道优势，成为打破学生平板长期平静市场的 “新势力”，占据 8.3% 的市场份额。尤其小霸王一改传统学生平板厂商线下渠道为主的模式，几乎全部依靠电商渠道销售，2020 年以来受疫情影响较小，与前三位厂商的差距不断缩小。好记星位居第五，市场份额已不到 5%。