8 月 11 日，九号卡丁 2020 全国城市挑战赛总决赛在上海东方明珠九号卡丁体验中心落下帷幕。九号卡丁系列赛事由全球创新短交通和机器人领域企业——九号机器人主导，至今已举办两届。本年度赛事主题为 “全家人的快乐漂移”，预选赛涵盖上海、南京、广州、青岛、郑州、海口六大城市，旨在借助卡丁运动丰富亲子间的互动方式，为公众的家庭娱乐生活注入新的活力。

总决赛伊始，九号机器人中国业务大区总经理李宏伟和九号机器人中国业务大区市场部负责人吴昊通过剪彩仪式开启了总决赛的发令枪。李宏伟先生在现场中表示：相比往届比赛，今年有很多 “一家三口” 组团参赛，这说明九号卡丁的产品真正地走进了消费者的生活，九号卡丁代表的卡丁运动文化也正在被越来越多的人所接受、认可。

九号卡丁 2020 全国城市挑战赛的赛事用车为九号机器人全新推出的九号卡丁车 PRO，相较于上一代卡丁产品，九号卡丁车 PRO 的外观颜值和性能表现有了非常明显的革新。九号卡丁车 PRO 以金属灰色为主，车身多处采用了绿色作为点缀，油门和刹车踏板也升级为赛车式不锈钢金属踏板，整车外形更接近专业级赛车的设计风格。九号卡丁车 PRO 最快车速高达 37km/h，同时采用高强度的钢制车架，有效载重高达 100kg，车身长度、方向盘高度均可调节。此外，九号卡丁车 PRO 还带来囊括四种跑车声浪的引擎声效模拟系统，可为驾驶者带来媲美专业赛车的驾驶体验。

凭借出色的颜值、强悍的性能，九号卡丁车 PRO 吸引了众多热爱卡丁运动的大小朋友们踊跃参赛。据了解，本届赛事共吸引近两千名车手报名参赛，经过半个月激烈角逐，最终有六十名实力车手进入总决赛。值得一提的是，在本届比赛的参与选手中，年龄最小的仅 5 岁，年纪最大的则高达 51 岁。

经过紧张激烈的角逐，来自青岛的成年组选手戴振华和来自广州的青少年组选手陈溍亨最终凭借着出色的发挥摘得了九号卡丁 2020 全国城市挑战赛的桂冠。随后，九号机器人中国业务大区总经理李宏伟、九号机器人品牌管理中心负责人姜秉泽、东方明珠市场营销中心总监刘蓓婷为冠亚季军颁奖并合影留念。

九号机器人中国业务大区总经理李宏伟在现场表示：作为九号机器人衍生出的一个年轻 IP，通过举办九号卡丁全国城市挑战赛系列赛事，九号卡丁做到了让大家在家门口就能尽情享受卡丁的乐趣；未来，九号机器人希望让更多人享受到更加便捷、有趣的出行生活。

作为全球创新短交通和机器人领域的企业，九号机器人以国际化视野立足全球市场，以 “简化人和物的移动，让生活更加便捷和有趣” 为使命，专注于引领创新短交通和机器人产品的创新和变革。以九号卡丁为代表的系列产品，印证了九号机器人坚持以 “炫酷、大众、年轻、科技” 为品牌朝向，在精准洞察消费者需求的基础之上，让科技为出行赋能，引导更加美好幸福的生活方式。