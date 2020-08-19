8 月 18 日，数字化健康管理品牌 Zepp 正式宣布，推出全新时尚智能手表系列 Zepp E，在外观设计以及智能健康管理等方面，为追求高品质生活和时尚潮流的消费者带来全方位的升级体验。全新 Zepp E 智能手表拥有精致优雅的弧线外观设计，加上专业的健康管理功能，帮助用户优雅从容地掌控健康人生。

Zepp 在 8 月 13 日宣布品牌升级，启动全新品牌形象后，将其定位拓展到专业的数字化健康管理平台，力求通过智能科技帮助人类更好地追求健康管理，用精准的数据全面量化自我，以实现高品质的健康生活。在这背后，就是 Zepp E 时尚智能手表系列 。

这一次，Zepp E 展现了充分融合传统经典与科技创新的独树一帜的设计风格，以及一款配饰在设计上应有的沉稳与克制，采用无边界弧线设计美学打造而成，让手表回归饰品属性，让用户真正乐于穿戴，体现出以人为本的温暖设计。

Zepp E 共推出一圆一方两个版本。圆屏版 Zepp E 以永恒之圆为设计灵感，铸就了浑然一体的温润表身。深邃优雅的黑色表镜，辅以一抹银色的表圈呼应，光影之下让整个 Zepp E 如同手腕上的日环食，神秘而迷人。方屏版 Zepp E 则在打造非凡的美学体验同时，践行着实用主义的理念，赋予了手表更高效的信息承载能力。

好的设计不仅停留在视觉，在佩戴上同样可以带来刷新感官的舒适触感。Zepp E 追求整体的质感表达，并在细节上精益求精，极致优雅的内涵让佩戴体验和视觉效果一样完美。Zepp E 将都市万般风情挥洒地淋漓尽致，圆润顺滑一体，为用户呈现多样化的腕间搭配，诠释精彩人生。表带方面，Zepp E 采用真皮材质，手感更加温和亲肤，佩戴起来温润细腻。

健康是一切幸福的根基，Zepp 正是为提供一套完整的数字化健康管理解决平台而来。Zepp E 拥有强大的健康管理功能，可以对心率、血氧、睡眠等多方面生理健康进行精准的分析，并对健康状况进行评估，帮助用户以健康，蓄能杰出人生。

Zepp E 可以进行 24 小时心率监测，能够自动甄别房颤，及时预警潜在心脏问题风险，为生命保驾护航。同时，血氧饱和度作为人体重要生理指标，Zepp E 让随时随地的血氧检测成为现实。当用户长时间进行脑力工作时，或在高强度运动时，一旦感到不适，可第一时间测量当下的血氧值，将健康掌握在自己手中。

此外，Zepp E 还能通过心率的变化，读取并分析用户全天的压力状态，并可以智能识别浅睡、深睡、快速眼动期三个睡眠阶段，对睡眠呼吸质量进行评估。

值得一提的是，Zepp E 还搭载了健康评估系统这一核心技术。通过健康评估系统，Zepp E 将心率数据、活力时长和其他健康数据等复杂信息，通过算法转化成一个活力指数，让用户对自己的健康状况一目了然。并且，它能针对不同用户的健康数据，为每个用户打造个性化的健康评估系统，千人千面，让健康管理更加精准可视化。

Zepp E 致力于把复杂的功能变得简单方便，让智能手表既能成为更专业的健康管理工具，也可以成为提升生活质量的助手。

手表内置 11 种运动模式，并支持 50 米游泳防水，从日常的跑步、游泳，到专业的登山、滑雪，一应俱全，帮助用户用运动的自律，换取健康的自由。得益于 NFC 功能的加持，Zepp E 还能支持地铁公交出行，并能模拟门禁，只需轻抬手腕，就能让生活充满便捷与优雅。

续航方面，Zepp E 日常使用模式下能够使用 7 天，基础手表模式下能够使用 15 天，无论日常生活，运动休闲，还是夜间熟睡时，都能完整记录各项身体数据，把这些数字化分析后的结果，呈现在用户眼前。

Zepp E 提供一圆一方两种表型，售价 1599 元，现已在天猫、京东等线上 Zepp 官方旗舰店同步开启预售，8 月 25 日星期二正式开售。