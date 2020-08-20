曾经备受瞩目的手机品牌黑莓 BlackBerry，已再次被一家公司拿下授权，希望使用这个老厂牌名称在竞争激烈的 Android 手机市场上做点什么。这家公司名为 OnwardMobility，是一家位于得克萨斯州的初创公司，其承诺在 2021 年发布配备 Android 系统和物理 QWERTY 全键盘的 5G 黑莓手机。

OnwardMobility 向 The Register 表示，这款设备将配备全新的键盘设计，这一设计将 “从键盘打字体验和输入体验中反映出品牌价值”。该公司的首席执行官 Peter Franklin 还表示，在制造安全、高效率设备的同时，也要让其体验变得日常化。

从 2013 年开始，就有许多运行 BlackBerry 10 系统的设备发布，从某种程度上来说，这算是黑莓品牌的一次重启。而后在 2015 年，该公司终于通过配备滑出式键盘的 BlackBerry Priv 投入 Android 系统的怀抱。2016 年，黑莓完全停止生产手机，并将品牌授权给了 TCL。TCL 拿到的授权将于今年 8 月 31 日失效，这显然为 OnwardMobility 着手进入市场铺平了道路。

这款新手机将由富士康子公司 FIH Mobile 制造，将于 2021 年上半年在北美和欧洲发售。