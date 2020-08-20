2020 年 8 月 18 日，“创客北京 2020” 创新创业大赛投融资对接会暨赛盈资本投后项目专场在北京亦庄生物医药园商务中心成功举办。本次活动是 “创客北京 2020” 为推动中小企业发展所举办的一系列投融资对接活动中的一场，也是赛盈资本继成立以来所投的优质项目的汇总与总结。本次活动吸引了私募股权投资、银行机构、政府引导基金、媒体和医疗行业众多企业的关注。

北京市经济和信息化局中小企业处一级调研员辛欣、北京亦庄生物医药园总经理尹希杰、北京经济技术开发区管委会科技局副局长王丽君、北京市经济和信息化局生物医药处胡梦龙、北京市经济和信息化局市场中心郑德胜、北京国融工发投资管理有限公司董事长韩凌、北京亦庄国际产业投资管理有限公司总经理唐雪峰、北京市科创母基金总经理杨力、赛升药业董事长兼赛盈资本董事长、总经理马骉出席活动。

本次活动赛升药业董事长兼赛盈资本董事长、总经理马骉作为领导代表致辞。赛盈资本投后项目共 12 个进行了路演，包括北京天广实生物技术股份有限公司、北京东方百泰生物科技有限公司、迈威（上海）生物科技有限公司、北京康乐卫士生物股份有限公司、北京绿竹生物技术股份有限公司、北京旌准医疗科技有限公司、北京天健源达科技股份有限公司、北京爱特康医疗科技有限公司、浙江赛灵特医药技术开发有限公司、北京鼎持生物技术有限公司、拜西欧斯（北京）生物技术有限公司、北京华大蛋白质研发中心有限公司。

这些项目代表着国内生物医药领域的一股新生力量，因此也吸引众多投资人的关注。

赛盈资本由赛升药业（SZ: 300485）联合亦庄国投、亦庄生物医药园于 2016 年共同发起设立，总部位于北京亦庄，专注于医药健康与生命科学领域投资，现为北京创投联盟生物医药专业委员会副会长单位。

赛盈资本基金管理团队具有深厚的医药健康产业背景和丰富的风险投资经验。自 2016 年登记成为私募基金管理人至今，旗下管理有 “北京亦庄生物医药投资基金（I 期）”、“北京亦庄生物医药投资基金（II 期）” 及 “北京亦庄中小生物医药投资基金” 三支基金，管理总规模逾 20 亿元人民币。赛盈资本秉承 “资本力量助力医疗产业发展” 之理念，深度耕耘国内医药市场，深刻洞察理解医疗科技发展趋势，累积完成十余个医疗健康项目的投资并购。