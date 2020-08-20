8 月 19 日，Lazada 联合天猫发布 “新国货出海计划”，未来一年将扶持天猫平台上超 2000 个品牌拓销东南亚，孵化 500 个以上的品牌年成交过千万。

为加速品牌出海，Lazada 为他们入驻其品牌商城 LazMall 设立快速通道，入驻周期从一个月缩短到一周。

“线上消费需求的强劲增长让东南亚成为发展最快的市场之一。为帮助国货品牌抓住这一增长机遇，我们打造了一条从 TMall 到 LazMall 出海快车道。”Lazada 跨境业务总经理炜臣表示，未来这一模式还将服务全球品牌拓销东南亚。

19 日上午，国货品牌的代表凤凰、永久、康佳、特步、罗马仕与 Lazada 完成签约，成为出海计划首批入驻的天猫品牌。

“受今年疫情影响，海外经销商实地来国内工厂订货的方式变了，海外消费者的购买习惯也变了，国内品牌拓销海外市场更加依赖线上，入驻 LazMall 对凤凰来说是一举两得。” 上海凤凰自行车有限公司品牌总监徐力表示。

据介绍，Lazada 还将成立专属服务团队，为入驻 LazMall 的品牌提供针对东南亚市场的精准数据化选品、定价的整体方案。并为他们在泰国、印尼、越南等市场的运营提供小语种的语言服务。引入当地 KOL，为品牌开通直播服务，与海外消费者互动。

在此基础上，Lazada 给天猫上的品牌提供一整套的东南亚跨境物流解决方案，品牌可选择空运小包裹或海外仓备货直接出口东南亚。在海外仓，品牌能优先入仓，提前备货、快速代发货，提升出海时效。

Lazada 在东南亚六国的 17 座城市建立起的至少 30 个仓库和 “最后一公里” 配送中心，能帮助品牌把包裹送达东南亚六国的几乎任何一个海岛、渔村。

LazMall 是 2018 年 Lazada 平台推出品牌商城，目前有超过 18000 个国际和本地知名品牌入驻，满足东南亚的消费者对于更高品质和服务的消费需求。

作为阿里巴巴集团全球化生态的重要组成，Lazada 是国货出海东南亚市场的首选平台，过去 5 个季度，Lazada 的整体订单增长超过 100%，增速在东南亚市场持续领先。