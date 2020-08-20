8 月 20 日，银泰百货宣布与谦寻、盛珩、纳斯、梵维、蚊子会、构美等多家头部 MCN 机构，联合成立喵客联盟，未来将在数字供应链协同、导购达人化、品牌影响力方面探索深度合作。

银泰商业集团 CEO 陈晓东认为，导购正在成为百货公司最重要的生产力。她们是在生活美学领域拥有专业能力的 KOL，链接了商品与顾客，对顾客的审美认知、消费行为产生深远影响。当前，银泰有 5 万导购，其中有 6000 人入驻了淘宝直播。

在陈晓东看来，基于地理位置的直播是新零售直播的重要特征。8 月 22 日，陈晓东携手倩碧亚太区品牌代言人高圆圆在银泰喵街开播，这也是喵街平台的首场直播。据了解，9 月 1 日开始，与饿了么蜂鸟即配合作后，杭州、合肥、西安、宁波、武汉等 26 个城市近 50 家银泰百货，实现“5 公里范围最快 1 小时定时达”。未来，在这样的履约体系下，消费者可以真正享受到“主播还没下播货就已经送到家” 的新体验。

淘榜单联合新零售智库、淘宝直播发布的《2020 新零售直播活力报告》显示，新零售直播突破时空限制，成为零售业新的增长点。报告对比银泰全国门店和银泰直播用户分布，发现银泰直播用户最多的 20 座城市，已经超出了银泰的线下大本营区域（杭州）。在上海、广州、重庆等银泰百货未进驻的城市，都吸引了相当一部分直播用户。