阿里巴巴发布了 2021 财年第一季度财报。该公司第一季度营收为人民币 1537.51 亿元（约合 217.62 亿美元），同比增长 34%；净利润为人民币 464.37 亿元（约合 65.73 亿美元）。不按美国通用会计准则计算，净利润为人民币 394.74 亿元（约合 55.87 亿美元），同比增长 28%。

阿里巴巴第一季度中国零售市场年度活跃用户数量为 7.42 亿，与截至 2020 年 3 月 31 日的年度活跃用户数量相比增加 1600 万；中国零售市场移动 MAU（月活跃用户）在 2020 年 6 月份达到 8.74 亿，比 2020 年 3 月增长了 2800 万。

财报显示，截至 2020 年 6 月 30 日的季度，阿里巴巴来自于中国商业零售业务的营收为人民币 1013.21 亿元（约合 143.41 亿美元），同比增长 34%；来自国际商业零售业务的营收为人民币 70.12 亿元（约合 9.92 亿美元），同比增长 26%。

来自菜鸟物流服务的营收为人民币 77.13 亿元（约合 10.92 亿美元），同比增长 54%。来自本地消费者服务的营收为人民币 71.01 亿元（约合 10.05 亿美元），同比增长 15%。

来自云计算业务的营收为人民币 123.45 亿元（约合 17.47 亿美元），同比增长 59%。来自数字传媒和娱乐的营收为人民币 69.94 亿元（约合 9.90 亿美元），同比增长 9%。来自创新战略和其他营收为人民币 10.94 亿元（约合 1.55 亿美元），同比下滑 6%。

阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示︰“阿里巴巴在过去一个季度中取得出色的业绩表现。这表明，疫情加速了消费者生活方式和企业运营模式的数字化进程，我们也很好地把握了由此带来的增长机遇。我们运用阿里巴巴整个数字基础设施的能力，来支持各行各业的复苏，同时通过满足疫情后消费者不断变化的偏好，成功扩大并丰富了我们的消费者基础。尽管正在经历不同寻常的时期，我们仍专注于长期发展，致力于兑现使命，为消费者和企业客户创造真正的价值。”

另外，阿里巴巴表示，将停止 UC Web 和其他创新业务在印度的服务，但不会对集团整体造成影响。