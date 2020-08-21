8 月 21 日，美团点评（股票代码：3690.HK，以下简称 “美团”）发布 2020 年第二季度财报，季度营收达 247.2 亿元（单位：人民币），二季度投入了近 30 万辆电单车，未来将进一步加大投入。美团 CEO 王兴在财报电话会议上谈到电单车业务时表示，“共享电单车业务高频率的消费场景蕴含着巨大的市场机遇，对美团而言具有长远的战略意义，其更高效的平均周转率将带来更好的单位经济效益，显示出短期内实现盈利的可能，我们相信这一业务拥有更大的潜在市场并会加大投入，致力于成为这一行业的领军者。”

发挥协同效应 对电单车新业务探索更有决心

据了解，美团联合创始人、高级副总裁王慧文曾在内部邮件中提及美团判断是否探索一个新业务的逻辑。一是看业务是否符合美团 “让大家吃得更好，生活更好” 的使命，二是新业务所处的行业，在未来一段时间是否会发生巨大变化，三是新业务所处的行业，用户是否对现状满意，四是新业务未来的规模，以及是否和美团现有业务能发挥协同效应。按上述判断标准，共享电单车符合美团探索新业务的逻辑，具有良好的市场规模成长潜力和长期回报的新商机，随着美团的加大投入，也可以看出对这一新业务进一步探索的决心。

此外，共享电单车对于美团构建本地生活服务场景起到至关重要的协同效应，通过不断挖掘下沉市场的出行需求，盘活市场出行率及促进消费，提供就业岗位，以优质产品与服务打造良好的用户体验，将不断激发用户与平台的持续互动和粘性。

展现科技新动能 深耕电单车精细化安全运营

电动自行车作为我国民众出行的重要方式之一，目前市场保有量约为 2.5 亿辆。但长期以来，私有电动自行车市场问题也非常突出。严格按照 “新国标” 生产的共享电动自行车将极大地满足市民绿色出行需求，也解决非标电动车屡禁不止的顽疾。

美团通过多年深耕市场的经验以及技术储备，在电单车的产品研发、骑行体验、安全运营上快速走在行业前列。

在产品研发方面，美团电单车完全符合新国标的标准，从轮胎加宽，避震加强，限制速度、升级刹车制动等方面，解决私有电动车存在的安全问题，车辆的安全性、易用性大幅提升。美团电单车已经实现用户实名认证、智能头盔等安全管理模式，可有效防范和削减潜在盗窃事故隐患。

在有序精细化管理方面，美团电单车通过物联网，借助车载的智能终端采集车辆位置、轨迹等信息，通过高精度定位系统设置合法的停车点位，实现用户定点用车还车；广泛上线运营区域和禁停区域，保证了车辆的分布与流向得到调控；配备充足数量的运营人员对路面进行网格化管理，有力保障街头停放秩序。

在安全方面，美团也持续加大研发力度，在手机 App 和车辆醒目位置明确标示，严禁 16 周岁以下未成年人骑行、严禁车篮载人、严禁车座超载，违规用户账号将被永久封停，同时在研发 AI 人脸验证技术普遍应用于开锁前验证环节。针对电单车超载等现象，研发重心模式识别技术，一旦识别超载车辆将无法启动。此外，还为用户及车辆购有保险，人身与财产安全得到保障，为用户提供更安全的骑行体验。

美团电单车相关负责人表示，将持续通过科技力量探索城市可持续发展的创新方式，为广大用户提供智能、安全、便捷的绿色出行服务，在 “共享电单车新赛道” 中，始终把精细化安全管理作为核心竞争力，实现用户价值、企业价值和社会价值的统一。同时在城市拓展上，会从始至终坚持与城市共赢的原则，与各地政府主管部门合作，为城市做好绿色出行服务。