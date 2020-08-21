索尼已经开始宣传下一代主机 PlayStation 5，该公司发布了第一支 PS5 广告，其中展示了新主机的特性，包括 3D 音频和触觉反馈。

在广告中，你会通过一位年轻女性的目光和动作感受新主机的功能。一开始走在冰冻湖面上，感受到脚下冰层的龟裂。当角色察觉到危险时，冰冷的湖面瞬间乍现海怪，展现了从 PS5 的 DualSense 无线手柄可感受到的触觉回馈感应。

声音与音效方面，主角会对从前方、侧面、上方或后方传来的声音做出回应，这展现了 PS5 的 Tempest 3D 音效技术。广告最后出现拉弓的画面，意味着玩家可以通过手柄的自适应扳机感受到弓弦的张力。

“我们对这些功能感到无比兴奋，等不及想让各位都能亲手拿到 PS5 主机和 DualSense 无线手柄，更身历其境地体验游戏世界的变幻莫测。” 索尼互动娱乐全球营销负责人 Mary Yee 在博客中这么写道。

与此同时，博客还介绍了各开发商在游戏中针对 PS5 新特性做出的优化。比方说，在《漫威蜘蛛侠：迈尔斯 · 莫拉莱斯》（Marvel’s Spider-Man: Miles Morales）中，手柄提供相应方向的触觉回馈，来向玩家提示攻击的来路；在《死亡循环》（Deathloop）中，武器卡住时闭锁扳机，好让玩家在动画播出前已感受到回馈，以一种物理方式来提醒玩家该疏通卡枪了。

这支广告并没有公布 PS5 的售价和发售日期。