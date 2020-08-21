腾讯与成都市日前签署协议，成都与腾讯 “新文创和智慧城市” 战略合作正式开启。

此次落地成都的腾讯新文创总部项目总投资将达到 50 亿元，位于瞪羚谷数字文创产业社区天府长岛文创中心，未来将重点发展游戏、电竞、动漫、视频、文旅等新文创业务，依托腾讯王者荣耀 IP，以及腾讯 WeSpace、腾讯电竞等方面的平台流量优势，吸引 IP 运营、游戏动漫、电竞赛事运营、直转播等产业链上下游企业入驻，构建腾讯新文创产业生态。

在城市品牌塑造方面，除进一步丰富 “TGC 腾讯数字文创节” 等系列文创线下活动和文娱方式外，腾讯将携手成都，在文创开发、文旅资源、电竞赛事等维度展开更多合作，持续参与 IP 文创开发。腾讯旗下的三国题材沙盘战略手游《鸿图之下》，也宣布与成都武侯祠博物馆在学术研究、文化主题活动、特色文创景点等方面，展开深入合作。作为一款尊重文化历史的三国题材游戏 IP，期待卷入三国历史文化研究中心学者参与产品策划和开发，并推出系列文创数字内容和体验，探索 IP 与文旅景点融合新模式。

腾讯还将与成都密切合作，在城市基础平台、数字政府、智慧教育医疗等方面不断开拓创新，成为紧密的数字经济协作伙伴。依托腾讯云在政务领域的数字化能力及服务经验，双方将继续完善 “蓉易办” 政务服务平台，提升政务民生服务能力，并将信息技术与医保、人社、环保、城市应急等产业融合，为成都建立高效、安全的城市治理体系。值得一提的是，在新基建领域，腾讯将与成都加强合作，在工业互联网、产业生态园智慧园区、智慧社区等领域不断开拓创新，助力成都科技产业的发展，打造智慧化示范新场景。

除此之外，腾讯作为第 31 届 “大运会” 赞助商及互联网官方重要合作伙伴，也将进一步推动互联网、大数据、人工智能、数字内容与体育赛事深度融合，未来还将引入与培育更多体育赛事。