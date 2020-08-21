特斯拉正在研发一种新的运动检测传感器，该传感器可以检测到留在车内的儿童。据路透社报道，该公司正在寻求美国联邦通信委员会（FCC）的许可，以推广该技术。这一技术将使用毫米波雷达传感器，传感器的设计工作功率高于现有法规所许可的功率水平。

特斯拉表示，该设备可用于 “降低儿童中暑的风险，通过先进的安全气囊和安全带提醒功能保护乘员免受伤害，并增强防盗系统。”

特斯拉设想使用雷达成像来测量身体大小，从而分辨出成年人和儿童之间的差异。该公司称，这可以帮助汽车 “在碰撞中优化安全气囊的释放情况——比现有的基于重量的座椅内传感器系统更有效”。

特斯拉引用美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）的数据，数据显示 “50 多名” 儿童在 2018 年和 2019 年死于汽车内中暑，主要是因为车主忘记了小孩还留在车内。FCC 寻求在 9 月 21 日之前就特斯拉的要求征询公众意见。

实际上，特斯拉已经在其车辆上利用内部和外部传感器提供各种安全措施。对于需要将宠物临时留在车内一段时间的车主来说，“狗狗模式”（Dog Mode）可将车内温度保持在舒适的范围内，并在中控显示屏上向路人展示相关提醒信息。另外还有所谓的 “哨兵模式”（Sentry Mode），其本质上是让车辆运用外部摄像头监视附近的活动，并识别潜在的威胁。