自 7 月份开始进行内测的微信小商店，目前已经面向企业、个体、个人三种开店类型全量开放。

微信打开 “小商店助手” 小程序，即可一键开店。个人只需要身份证、手机号信息，就可以直接卖货。绑定银行卡后就可提现。1 个微信号支持开通 1 个 “个人主体” 的小商店。企业、个体工商户需要提供营业执照、经营者信息、结算银行账户信息等相关资质即可卖货经营，1 个微信号可开通 3 个 “企业和个体” 主体的小商店。

同时，微信小商店也上线了官网页面和全新的管理后台。其中，个人店通过移动端管理后台小商店助手打理店铺；企业类与个体工商户类则通过电脑端进行后台管理。

微信小商店服务市场也正式上线，增值类服务商可直接入驻。小商店服务市场开放一键搬家、商品批量管理、商品跨平台管理等商品管理服务，以及订单批量处理、批量打单、物流账号绑定等订单物流管理服务。

同时，小商店开放组件正式开启内测。有个性化开发需求或者已有小程序的商家，可通过接入小商店开放组件的方式，直接调用官方提供的标准化接口。接入后，商家小程序原有的店铺首页、货架、个人中心等功能将不受影响。

微信小商店是小程序团队提供的一项新能力，可以帮助商家免开发、零成本、一键生成卖货小程序。小商店包含商品信息发布、商品交易、订单和物流管理、营销、资金结算、客服与售后等电商经营基础功能模块，并内嵌直播功能。

商品种类支持方面，小商店现阶段支持售卖的商品类目超过 1500 个，主要包括宠物生活、家用电器、手机通讯、数码、电脑、办公、服饰内衣等。后续可售品类会扩展至更多。