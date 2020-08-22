领先的自动驾驶飞行技术平台公司亿航宣布推出全球首个大载荷智能空中消防解决方案。基于其旗舰产品，这款新型的 EHang 216 消防版本 “ EHang 216F” 是专为高层消防设计的。

此次发布进一步证明了该公司能够将其世界领先的 AAV 技术平台商业化以用于各种实际应用的能力，例如消防和紧急救援。该公司认为，EHang 216F 可以在中国保护成千上万的高层建筑的使用安全，可以成为中国乃至全球数千个消防局必不可少的设备。

“自动驾驶将是未来出行的发展方向。此次曹操出行与元戎启行的合作，让曹操出行能在自动驾驶上展开布局。在第一阶段的测试运营过后，我们将投入更多自动驾驶车辆，在亚运会期间覆盖杭州主要区域，提供自动驾驶出行服务，用科技力量为亚运会呐喊助威。未来，我们也将在国内的其他城市进行复制推广。” 曹操出行董事长刘金良表示。