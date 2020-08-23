电气化领域：通用汽车未来五年在中国市场推出的新车型中 40% 以上为新能源车型。这些新能源车型将在中国生产，几乎所有零部件都将实现本土采购。全新 Ultium 电池系统和第三代全球电动车平台将依托通用汽车高度本土化的制造和供应链体系，充分发挥其工程灵活性和技术领先性，用于打造更优质、更具价格竞争力的产品。

智能驾驶领域：通用汽车将在中国市场逐步推广并升级 Super Cruise™超级智能驾驶系统，不断提升消费者对前瞻技术的信任度。未来五年内，Super Cruise™超级智能驾驶系统将完成对凯迪拉克品牌车型的全系覆盖，并逐渐应用于别克和雪佛兰品牌车型。同时，通用汽车将针对中国市场需求，加速智能网联汽车研发。公司首款搭载 V2X 车联万物技术的车型别克 GL8 将于年内在中国上市。