近日，百度在沧州开放 Apollo Go 自动驾驶出租车服务，沧州市民通过百度地图即可一键呼叫免费搭乘体验。这是继今年 4 月在长沙全面开放之后，Apollo 在第二个城市上线常态化的打车服务。

百度在沧州开启的 Apollo Go Robotaxi 服务，由 Apollo 和生态伙伴云图科技联合运营。行车路线将覆盖高铁站、学校、星级酒店、博物馆、产业园等沧州核心区域。

沧州是京津冀城市群和京沪大通道上的重要节点城市，也是中国北方第一个开展自动驾驶载人测试的城市，拥有全国第二大智能网联测试路网。2019 年 9 月，沧州与百度达成自动驾驶、智能交通战略合作。2019 年 11 月，中国首个区级全域自动驾驶可载人测试路网在沧州开放。

截至目前，百度 Apollo 拥有自动驾驶路测牌照数总计超过 150 张，测试车队规模达到 500 辆级，获得全球智能驾驶专利 1800 件，测试里程总计超过 600 万公里，实现安全载客超过 10 万人次。2019 年，百度 Apollo 与一汽红旗合作的前装量产的 Robotaxi 亮相长沙开启试运营，今年 4 月，百度 Robotaxi 向长沙市民全面开放试乘服务。目前，除了在长沙、沧州外，Apollo 也已经在北京、重庆、阳泉等地开展自动驾驶载人测试。