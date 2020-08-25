近日，薪太软正式宣布获得开泰银行旗下开泰远景 A+ 轮战略投资。薪太软表示将围绕原有产业互联网生态及服务场景，携手开泰银行布局一带一路，共建全球薪酬支付体系，同时成立十亿以上人民币规模的首期抗疫稳岗稳薪基金，促就业、惠民生，助力企业发展，保障产业工人薪酬权益。

薪太软成立于 2016 年，是一家运用人工智能、支付科技、大数据及产融结合工具提升传统人力资源综合效率的高新科技企业。该公司以互联网薪酬支付场景作为切入点，为劳动密集型企业提供一站式互联网薪酬管理服务，在全国重要城市设有分支机构。通过数字化赋能人力资源机构，薪太软以薪酬管理 SaaS 系统为根基，聚焦薪酬科技，深耕薪酬结算垂直场景。

自创办以来，薪太软从人力资源薪酬管理这一细分领域入局，致力于为企业提供全面薪酬服务。经过四年多发展，薪太软已成长为向企业提供薪酬代发、灵工系统、私域魔方、即时佣金结算、工资信用支付及用工安全服务等产品功能的一站式互联网薪酬管理平台。

至今，薪太软已合作 4600 多家全球中大型人力资源企业，服务用工单位超 15 万家。该公司曾获同创伟业、高德、红椒资本等机构投资。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。