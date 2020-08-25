8 月 25 日，京东与易葳录成功实现区块链跨链协同，联合美国宝石学院 (GIA) 长期、专业的钻石分级鉴定，使电子商务平台的钻石信息更透明、可靠，以此提升消费者网络购物体验。

据了解，易葳录（Everledger）成立于 2015 年，是一家科技公司。使用区块链、人工智能、智能标签和物联网等一系列创新科技，帮助企业实现资产和供应链管理的标准化、可视化。易葳录致力于帮助实现产业价值链中每个环节的可追溯性。

本次，易葳录与京东合作，携手钻石认证机构 GIA ，共同致力于提升钻石溯源的信任度和透明度，进一步增强用户在线购买钻石的信心。通过区块链跨链技术，易葳录将 GIA 钻石检测信息同步到京东智臻链防伪追溯平台，并通过京东商城 app、移动端和 PC 端网页，为客户提供独立验证的钻石证书信息。

GIA 的 4C 钻石分级方法，是世界公认的验证钻石价值的黄金标准。通过这次合作，京东消费者能够在收到钻石和 GIA 报告之前，先行查验 GIA 提供的钻石分级鉴定报告，在线获取钻石品质特性信息。

区块链技术在电子商务中的应用，是将钻石等级鉴定的信息存储在区块链上，方便消费者查看，从而提升消费者在线购物体验，增强中国线上珠宝市场的可信性。

该平台还能防止分级鉴定报告造假。系统算法将帮助京东商城识别并减少伪造 GIA 证书的行为，例如检查多个钻石是否使用同一鉴定报告出售。与之相配合的直播和培训活动，也将帮助消费者更加了解钻石，以及如何避免购买到赝品。所有这些改进对中国市场都非常重要，因为在中国，熟悉网络应用的千禧一代（80、90 后）贡献了钻石销售额的 68%，而在全球这一数字只有 45%。

京东数科技术产品部区块链产品负责人翟欣磊认为：“京东智臻链防伪追溯平台与海外区块链供应链公司易葳录的成功跨链协同，为钻石溯源服务提供有力技术支撑，这为区块链领域未来更多跨链或多链协同场景树立了标杆。”

易葳录首席运营官泰克斯表示：“伪造钻石等级鉴定报告确实是钻石市场存在的风险，因此消费者能获得安全和值得信赖的信息非常重要。通过把先进的区块链技术、在线奢侈品购物和 GIA 的分级鉴定专业标准整合在京东商城，我们能让消费者更加放心地购买奢侈品。”

“GIA 所做的一切都在履行我们保护消费者的独特使命，这包括我们所作的研究、培训，当然还有每年在世界各地的实验室对数百万颗钻石进行地鉴定和分级，” GIA 首席运营官 Pritesh Patel 表示，“ 这项创新的合作，将易葳录的区块链技术、京东强大的消费者关系、以及 GIA 业界领先全球认可的评级系统有机整合，提升了消费者的信心，进一步赢得了消费者的信任。”

此次合作标志着易葳录在中国市场的发展进入新的篇章。易葳录于 2018 年进入中国市场，即与 GIA 和领先的珠宝品牌周大福开始合作，首次向中国消费者提供基于区块链技术的安全的钻石数字分级报告。易葳录还与全球领先的钻石开采商 ALROSA 合作，推出了微信小程序电商解决方案。此外，腾讯公司于去年领投了易葳录 A 轮融资。

易葳录的创始人兼首席执行官 Leanne Kemp 表示：“为中国珠宝行业引入高透明度，是易葳录向供应链透明度市场迈进的令人兴奋且重要的里程碑。中国的消费者现在可以安心地购买钻石，因为他们只需点击一下，即可获得最准确、最真实的钻石分级鉴定信息。”