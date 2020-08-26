蚂蚁集团已经向上交所科创板递交上市招股说明书（申报稿），并同步向香港联交所递交 A1 招股申请文件（A1 Application Proof）。

招股文件显示，蚂蚁集团拟在 A 股和 H 股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的 10%，发行后总股本不低于 300.3897 亿股（绿鞋前），意味着将发行不低于 30 亿股新股。

蚂蚁此次募集资金将主要用于三个方向：支持创新和科技投入、助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展。

招股文件显示，蚂蚁集团 2019 年全年营收 1206 亿元，净利润 180.7 亿元；今年 1-6 月，蚂蚁营收 725 亿元，其中数字金融科技服务收入占比超六成。

招股文件显示，过去一年，蚂蚁数金科技平台的用户为 7.29 亿。理财平台促成的资产管理规模高达 4.1 万亿，保险平台促成的年度保费则为 518 亿，花呗借呗服务用户约 5 亿。

2019 年，蚂蚁数金科技平台营收规模为 677.84 亿元，占蚂蚁集团总营收的 56.2%。2020 上半年，占比提升至 63.4%。

截至 2020 年 6 月 30 日，蚂蚁集团 2020 年上半年数字支付与商家服务收入 260.1 亿元，占收入比例 35.9%，较 2019 年同期 229.9 亿元增长 13%。

招股文件还披露，支付宝 App 服务超过 10 亿用户和超过 8000 万商家，合作金融机构超过 2000 家。截至 2020 年 6 月 30 日的 12 个月内，蚂蚁集团支付宝的月度活跃用户由 2017 年 12 月的 4.99 亿名增加至 2020 年 6 月的 7.11 亿名，年度活跃用户数超过 10 亿，月度活跃商家 8000 万。截至 2020 年 6 月 30 日止 12 个月，支付宝数字支付交易规模高达 118 万亿。