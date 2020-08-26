滴滴出行日前正式宣布进入俄罗斯市场，将在鞑靼斯坦共和国的首都喀山市提供快车服务。俄罗斯是滴滴上线的第九个海外市场，也是其进入的第一个欧洲国家。

7 月下旬，滴滴在喀山建立了全天候人工客服中心和司机服务中心，同时上线了各项安全和防疫措施，开始在喀山招募司机。

滴滴高级副总裁兼国际业务负责人朱景士表示：“很高兴能将喀山这个充满活力的城市作为滴滴在俄罗斯的第一站。虽然新冠疫情给全球带来了前所未有的挑战，但各地政府和民众积极抗疫，维持城市运转，推动经济复苏，我们也深感有责任继续投入更安全、普惠、便利的出行和本地服务。”

2018 年以来，滴滴加速发展国际化，目前已在巴西、墨西哥、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、巴拿马、澳大利亚、日本等重要市场开展出行、外卖和同城配送等业务，一年累计完成超过 10 亿订单。

2020 年初，滴滴创始人兼 CEO 程维提出了集团的 “0188” 未来三年增长战略，即零重大安全事故，三年內实现每天服务超过一亿单，国内全出行渗透率超过 8％，全球月活跃用户超过 8 亿。他指出除了在国内完善一站式出行平台，在小桔车服、自动驾驶、金融、智慧交通等领域持续发力并探索新赛道，国际化业务的全线推进也是实现三年目标的关键。