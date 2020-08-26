根据信息技术研究和顾问公司 Gartner 最新数据，新冠疫情仍在持续影响全球手机行业，2020 年第二季度全球智能手机终端用户销量下滑 20.4%，总计 2.95 亿台。

在排名前五的智能手机厂商中，三星遭遇最大幅度销量下滑，而苹果智能手机销量却与去年基本持平。尽管华为也遭遇智能手机同比（与 2019 年同期相比）销量下滑，但环比（与 2020 年第一季度相比）销量却增长 27.4%，市占率基本追平三星。

报告称，除中国外，几乎全球所有主要市场在 2020 年第二季度仍持续执行各类隔离限制措施，从而导致智能手机需求持续下滑。Gartner 高级研究总监 Anshul Gupta 表示：“在中国市场，随着疫情逐渐好转，智能手机需求也在按季度逐步回升。全球范围内，新冠疫情期间的旅行限制，零售店关闭以及对非必要产品的更谨慎的支出，使得今年全球智能手机销量已连续第二个季度下滑。”

尽管需求在逐步增长和恢复，但 2020 年第二季度中国市场智能手机销量仍下滑 7%，销量接近 9400 万台（2019 年第二季度销量约为 1.01 亿台，2020 年第一季度销量约为 7129 万台）。

全球前五大智能手机供应商中三星遭遇最大跌幅

2020 年第二季度三星智能手机销量约为 5500 万台，同比下降 27.1%。Gupta 表示：“新冠疫情在 2020 年第二季度对三星持续造成负面影响。其旗舰机型 S 系列的市场需求，几乎也无法挽救其智能手机的全球销量。”

本季度华为智能手机销量同比下降 6.8%，总计 5400 万台。Gupta 表示：“华为在中国市场的优秀表现帮助它避免了糟糕的季度表现。同时华为还扩大了其在中国市场的领先地位，2020 年第二季度在该市场市占率达到 42.6%。华为大力开展产品推介以及促销活动（尤其在中国市场），同时还受益于通信服务提供商对其 5G 智能手机的大力支持。”

2020 年第二季度 iPhone 销量为 3800 万台，同比下降 0.4%。Gartner 研究副总裁 Annette Zimmermann 表示：“本季度苹果 iPhone 销量表现好于市场上大多数智能手机厂商，并且与上季度相比销量取得增长。中国市场内得到改善的商业环境帮助苹果在中国取得了增长。此外，新的 iPhone SE 的推出也激励了旧手机用户升级他们的智能手机。”