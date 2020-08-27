近日，对话式人工智能公司思必驰（苏州思必驰信息科技有限公司）获得数亿元人民币 Pre-IPO 轮战略投资，参与本轮投资的包括珠海大横琴、美的资本、上海交大基金会旗下菡源资产、中信证券投资、元禾控股等投资机构。

该公司曾于今年 4 月完成 4.1 亿元人民币 E 轮融资。

思必驰总部位于苏州，在上海、北京、深圳均设立分公司、研发中心，拥有全链路的智能语音语言技术，包括声学信号处理、语音识别、语义理解、任务及知识型对话管理、知识问答及聊天、语音合成、声纹识别等。该公司自主研发了人机对话系统与语音芯片，为物联网智能终端、智能汽车等客户提供软硬一体化的全链路语音交互解决方案，为金融、政务、医疗等行业提供以对话式 AI 为主的 “数字智能助理” 解决方案。

思必驰表示，本轮融资后将持续加大核心技术的研发投入，增强源头技术的持续创新力；加大对 AI 芯片、软硬一体化的语音交互解决方案的研发投入，加快产品方案升级，协助客户打造人机交互产品体验；在 “新基建” 时代背景下，加速赋能金融、政务、医疗等行业的智能化升级，以 AI 助力降本增效，提升行业的管理与运营效率。

该公司还表示，将 “抓住窗口期，稳步前进，全面启动上市计划”。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。