在人人都想当 “铲屎官” 的时代，宠物已成为现代人的重要家庭成员，围绕其吃穿用度、生老病死，形成了一条千亿级的 “它经济” 产业链。其中，宠物医疗是当之无愧的消费大头。一旦宠物得病，不仅劳力伤财，对于宠物主也是非常痛苦的折磨。

“其实很多宠物的疾病是可以通过预防来控制的，但是市面上很难找到让人放心的产品。” 倍珍保 CEO 姜孜颖说，作为一名资深 “铲屎官”，她深有体会。在欧美发达国家，宠物主使用功能性营养品对宠物进行日常的保健及疾病预防非常普遍。但我国宠物疾病预防领域的保健消费品发展还不够成熟，也没有足够的科研力量支撑。

针对这一领域的空缺，倍珍保希望遵循溯源式的健康综合解决方案，针对宠物的疾病，从根源上研究和解决问题，研发科学预防宠物疾病的功能性保健消费品。为此，公司还聘任了华中农业大学动物医学院丁明星教授为首席研发顾问，带领科研团队进行公司产品的研发工作，倍珍保每一款产品都是经丁教授亲自研发、拟定配方、打样进行实验室对照组功效测试，同时还需要进行严格的适口性测试和第三方成分保值检测等层层把关后才会推向市场。

所谓溯源式的健康综合解决方案，品牌创始人介绍说是从宠物产生疾病的根本原因上入手，在源头上预防疾病产生。她以在小红书等社交平台上被很多宠物主推荐产品 “眼维乐” 举例，“有些宠物品种的鼻泪管是有先天性缺陷的，比如加菲猫鼻泪管天生扭曲，就容易堵塞，泪液无法从鼻泪管流出就会大量溢出，眼周湿润毛发会滋生细菌真菌，长期累积之后就会留下泪痕印迹，进而加重或引发眼部炎症。” 其介绍，眼维乐则通过虾青素抗氧化的配方来达到防止和控制炎症的产生。

据介绍，在功能性消费品板块，倍珍保已经于今年 4 月份上线了 5 款产品，除了用于缓解宠物泪痕症状的产品 “眼维乐” 还有缓解宠物口腔异味问题去口臭、牙菌斑的 “优宠亲”；帮助猫咪缓解应激问题、舒缓猫咪情绪的抗应激产品 “喵宁康”；帮助猫咪消化肠胃里毛球、防脱毛的 “肠胃健” 等。

除了产品的触达以外，据介绍，倍珍保还会对顾客进行后续的服务，比如专业的医师可以根据宠物的健康档案对产品的用量进行指导。在宠物健康预防方面，宠物主的意识也应该被教育。其介绍，倍珍保拥有自己的自媒体，会定期科普宠物疾病预防的知识，在疾病爆发的时期，筹办科学养宠的沙龙，也会与其他自媒体合作提高宠物主的疾病预防意识。

值得一提的是，作为武汉的一家企业，在疫情期间，倍珍保也组织专业的宠物医师在线上义诊，短短 2 个月收获了 2000 多名精准用户。倍珍保负责人表示，未来倍珍保在积极研发产品的同时也会开展线上信息服务的体系，通过免费问诊和专家付费问诊的形式，帮助宠物主了解宠物病因并及时预防，来提升倍珍保每位用户的服务体验。

在产品销售端，据介绍，倍珍保采用了线上线下全渠道的分发。在线上除了拥有自己的自营平台之外，也与宠物电商平台 E 宠、波奇等商城合作；线下也正在向全国宠物医院进行推广销售。

8 月 14 日，倍珍保宣布于获得由青松基金领投、尚承投资跟投的千万级人民币天使轮投资。在本轮融资后，姜孜颖表示，倍珍保将持续在产品研发上发力，用溯源式的健康解决方案来帮助宠物预防更多的疾病，预计今年年里产品种类将拓展到 15 种左右，打造宠物类功能性消费品牌，其中包括与中科院共同研发生产的宠物家庭专用消毒除菌系列产品，未来还会以其一流的研发能力在宠物医药领域进行创新自研，推出自有专利技术的宠物医药产品；另外，倍珍保将依托自身国内动物医研背景进行科学养宠知识体系的输出，建立完善的宠物主咨询服务体系。