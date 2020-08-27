哔哩哔哩发布了 2020 财年第二季度财报。报告显示，哔哩哔哩第二季度总净营收达人民币 26.176 亿元（约合 3.705 亿美元），同比增长 70%，超出分析师预期；净亏损为人民币 5.709 亿元（约合 8080 万美元），与去年同期的净亏损人民币 3.150 亿元相比有所扩大。

哔哩哔哩第二季度平均月度活跃用户人数（MAU）达 1.716 亿人，移动月度活跃用户人数达 1.529 亿人，与去年同期相比分别增长 55% 和 59%；平均每日活跃用户人数（DAU）达 5050 万人，与去年同期相比增长 52%；平均月度付费用户人数（MPU）达 1290 万人，与去年同期相比增长 105%。

哔哩哔哩董事长兼首席执行官陈睿表示：“2020 年第二季度，B 站依旧保持着强劲的增长势头。我们继续坚定执行增长策略，通过一系列积极有效的举措，大幅提升了品牌知名度并持续丰富社区内容。本季度，我们的月活与日活用户数均同比增长超 50%，社区生态持续繁荣。视频作为当下最具交互性和影响力的信息载体，极大地改变了人们表达与消费内容的方式。相信视频化会成为未来互联网发展的大趋势。作为综合性视频社区，我们一定能吸引越来越多的用户及创作者，走在视频领域的前列。”

哔哩哔哩目前预计，公司 2020 年第三季度净营收将在人民币 30.5 亿元到人民币 31.0 亿元之间。