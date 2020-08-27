康乃德生物医药日前宣布完成 1.15 亿美元 C 轮融资，由 RA Capital Management 领投，礼来亚洲基金、Boxer Capital 和 HBM Healthcare Investments 参与投资，现有投资股东启明创投继续跟投。

康乃德生物医药成立于 2012 年，致力于发现和开发治疗严重自身免疫性疾病和炎症的临床阶段的新型免疫调节剂。目前公司研发总部在中国江苏省太仓市，并在美国、澳大利亚、香港、北京和上海都有子公司或分支机构。

本轮融资主要用于推进创新药 CBP-201 治疗中重度特应性皮炎（AD）的 2 期临床试验和加速另一款创新药 CBP-307 治疗溃疡性结肠炎（UC）的 2 期临床试验，以及治疗中重度克罗恩病（CD）的临床开发；同时也将用于扩大 CBP-201 新适应症的临床开发，以及 CBP-201 和 CBP-307 两款新药未来 3 期临床试验样品的生产。

另外，本轮融资的部分资金还将用于推进其它新产品进入临床阶段的研究，包括推进一款用于治疗瘙痒症的全球首创小分子药物 CBP-174 的首次人体（1 期）临床研究。

康乃德建立了基于 T 细胞免疫调节功能的高通量药物筛选平台，与传统方法相比，该平台可以快速、高效地鉴别和筛选出针对相关靶点的疾病治疗分子。除创新药 CBP-201 和 CBP-307 之外，该公司在同步推进三个临床前项目，其中包括两个小分子候选药物（CBP-174 和 CBP-312）和一种靶向 IL-33 的抗体（CBP-233），用于治疗多种严重的炎症性疾病。康乃德拥有其新药管线中所有产品的全球权利。

康乃德联合创始人、首席执行官郑伟博士表示，” 我们相信，依靠康乃德持续丰富的自主产品管线、独特的技术平台和专长，借助世界顶级投资者雄厚资本的加持，我们将更有效地实现公司近期的目标，并将持续助力实现改善炎症和自身免疫性疾病患者生活品质的愿景。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。