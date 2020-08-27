字节跳动已确认 TikTok 首席执行官 Kevin Mayer 辞任。该公司表示，尊重他的决定，也感谢他为 TikTok 付出过的努力。

Mayer 于今年 5 月加入字节跳动担任首席运营官及 TikTok 首席执行官。在这之前，他曾在迪士尼工作过 20 多年，曾担任公司的首席战略官和资深执行副总裁，他参与主导了迪士尼对皮克斯工作室、漫威娱乐、卢卡斯影业和 20 世纪福斯等的重要收购案。

Mayer 在宣布辞任的内部信中表示，之所以决定加入公司，是因为字节跳动独一无二，它 “提供了在一家正在改变全球互联网格局的公司中发挥领导作用的机会”。

他写道，“最近几周，随着政治环境的急剧变化，我对公司结构的变革需要什么以及对我的全球角色意味着什么进行了深刻的思考。在此背景下，正如我们期望很快达成一项决议一样，我衷心地想让大家知道我决定离开公司。”Mayer 同时澄清，这一决定与公司、他对未来的看法或对自己正在建设的信念无关。

Mayer 在信中提到，TikTok 团队将由 Vanessa 负责，她将担任 TikTok 全球临时负责人。

题图：Jesse Grant / Getty Images for Disney