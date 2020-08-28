今天，印度在线建筑平台 Brick&Bolt 宣布获得 A 轮融资，来自德国的 Foundamental GmBh 提供了 1 亿 5600 万卢比（约合 213 万美元）。

这是该公司 2020 年完成的第二次融资。

监管文件显示，这家总部位于柏林的风险投资公司是全球领先的采矿和建筑技术投资方。据称，Brick&Bolt 的 A 轮融资还将继续，包括红杉在内的其他投资者可能会参与其中。

Brick&Bolt 曾在 2 月份的 Pre A 轮融资中拿到了 150 万美元。

Brick&Bolt 由 Jayesh Rajpurohit 和 Arpit Rajpurohit 于 2018 年创立，其建筑服务平台将承包商和建筑师与客户连接起来，提供透明的价格。重要的是，它还会在项目延迟执行的情况下对服务提供商进行惩罚。该平台声称部署基于人工智能的引擎来跟踪施工进度。

Brick&Bolt 的平均每笔交易体量为 6 万 8 千美元，主要专注于 B2C 市场。根据其网站，该公司拥有 800 名客户，并在班加罗尔完成了 260 个项目。它最近也扩展到其他城市。

Infra.Market 是该领域的另一家初创公司，曾在 2019 年 8 月的种子轮融资中筹集了 350 万美元。与 Brick&Bolt 不同，该公司只面向建筑商和建筑公司。

在过去的几年里，有几家初创公司尝试在建筑领域引入技术主导的创新。然而，它们都没有获得预期的发展。早期玩家如 Buildzar 和 Rootefy，尽管获得了资本的青睐，但最后都以倒闭收场。

专家认为，建筑领域需要强大的资金支持，尤其是 B2B 领域，账期相当长。这也是 Brick&Bolt 专注 B2C 领域的原因之一。