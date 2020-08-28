跨国食品和杂货配送巨头 Delivery Hero 近日宣布，以 3.6 亿美元收购了位于迪拜的百货配送平台 InstaShop。这是 Delivery Hero 在中东和北非地区金额最大的收购之一，也是第一笔针对百货配送服务的收购（此前都针对食品配送领域）。

Delivery Hero 公告称，收购由 2.7 亿美元现金和 9000 万美元激励条件组成，激励与创始团队未来几年内实现增长和盈利目标有关。

InstaShop 由 John Tsioris 和 Ioanna Angelidaki 于 2015 年创立，在阿联酋、卡塔尔、埃及、巴林和黎巴嫩提供按需百货配送服务，平台拥有超过 1500 个供应商，提供及时和预定送货服务。

这家总部位于迪拜的初创公司表示，平台产生了约 3 亿美元的 GMV（基于 2020 年第二季度的年化数据），同比增长 330%，EBITDA 利润率为正。

InstaShop 并未披露总共筹集的资金额。他们曾在 2016 年从 VentureFriends 那里获得了 75 万美元的种子资金。同年，Souq 曾宣布对 InstaShop 进行投资，但后来 Souq 被亚马逊收购，从而剥离了它的股份。Jabbar Internet Group 也投资了 InstaShop。

Delivery Hero 将继续延续他们的收购文化，允许 Instashop 作为独立品牌运营。Delivery Hero 表示，这家迪拜的初创公司是其在该地区的快速商务战略的重要的补充。