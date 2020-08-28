8 月 27 日，“中国城市公共交通协会慢行交通分会成立会议暨共享电单车系列标准发布会” 在北京顺利召开。住房和城乡建设部、中国城市公共交通协会及部分地方城市管理部门、科研院校、出行企业相关人员参加此次会议，美团电单车作为共享电单车行业领军者及标准制定企业参与了此次会议。

会议上，确定了慢行交通分会第一届领导成员及会员单位名单并举行授牌仪式。其后由共享电单车系列标准编制小组、中国电子技术标准化研究院介绍标准编制情况。此外，中国城市公共交通协会联合中国电子技术标准化研究院及行业主流企业近 30 家单位，就会上发布的共享电动助力车系列四项标准进行了展开说明，四项标准分别为：《共享电动助力车通用技术规范》、《共享电动助力车运营服务规范》、《共享电动助力车锂离子电池技术规范》以及《电动助力车公共充电场站建设规范》。四项标准覆盖行业中车、运、电、场四个核心维度。

此外，下一阶段将启动《人行道净化治理工作指南》、《共享（电）单车停放规范》、《共享（电）单车车辆废弃评定导则》、《共享电单车安全技术要求》，这一系列标准体系是根据人行道净化专项活动共享单车、共享电单车停放的一般要求、停放管理、技术手段以及共享两轮车的废弃评定、共享两轮车全方位的安全保障提出标准化依据。

美团电单车相关负责人作为企业代表发言，介绍美团电单车在技术护航安全出行上的新突破。据了解，在安全方面，美团持续加大研发力度，在手机 App 和车辆醒目位置明确标示，严禁 16 周岁以下未成年人骑行、严禁车篮载人、严禁车座超载，违规用户账号将被永久封停，同时在研发 AI 人脸验证技术普遍应用于开锁前验证环节。针对电单车超载等现象，研发重心模式识别技术，一旦识别超载车辆将无法启动。此外，还为用户及车辆购有保险，人身与财产安全得到保障，为用户提供更安全的骑行体验。

有序停放精细化管理方面，美团电单车相关负责人表示，美团电单车可以通过物联网，借助车载的智能终端采集车辆位置、轨迹等信息，通过高精度定位系统设置合法的停车点位，实现用户定点用车还车。未来美团电单车还将广泛上线运营区域和禁停区域，保证了车辆的分布与流向得到调控。同时配备充足数量的运营人员对路面进行网格化管理，有力保障街头停放秩序。