近日，国内网络安全保险技术服务公司源堡科技宣布完成数千万元 A 轮融资，由高瓴创投领投，睿嘉资产、老股东启迪之星跟投。本轮融资将用于公司各项研发投入，包括技术平台研发和团队扩充等。

此前，源堡科技曾在今年初获得数千万人民币的首轮融资，投资方包括中关村发展前沿基金、启迪之星、百咖创投、陆石投资和坤元资产。源堡科技在短短不到一年时间里，连续完成两轮融资，累计融资金额近亿元。

源堡科技是一家网络安全领域的技术公司，基于具有自主知识产权的量化风险评估模型和平台，专注为客户提供 “服务+保险” 的主动型风险管理解决方案。其核心服务场景是网络安全保险，不仅为保险和再保险公司提供针对网络安全保险产品的模型开发和技术服务，同时也为企业提供主动型风险监测和预警的 “健康管理服务”，借助网络安全保险提升企业整体风险管理水平。

源堡科技为客户提供精准的网络安全风险量化评估，解决网络安全风险是否可保以及如何定价的问题。同时，配合一系列主动型风险管理解决方案，降低网络安全事故概率和损失。当前，源堡科技已与中国人寿、太平洋保险、阳光保险等几十家国内外企业建立合作关系。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。