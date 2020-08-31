专注于肿瘤免疫治疗全球研发的生物医药公司——阿诺医药宣布早前完成近 1 亿美元 C 轮融资。本轮融资由泰格医药及盈科资本共同领投，ATCG Holdings、盛鑫创投、浦信睿远、鸿图五号及工银资管全球旗下的一家基金参与投资。

阿诺医药 2016 年改制成立于中国杭州，在美国新泽西设有研发及临床运营中心，定位于做 “全球新” 肿瘤药物，面向全球市场，参与全球创新。

目前，阿诺医药已组建了具有国际竞争力的产品管线，涵盖 3 款临床阶段及多款临床前候选药物，并取得了多项重大进展：

AN2025（buparlisib）是一种口服的泛 PI3K 抑制剂，针对所有的 I 类 PI3K 亚型。在其治疗头颈部鳞状细胞癌（HNSCC）的全球 2 期临床试验中，患者的中位生存期高达 10.4 个月，获得美国 FDA “Fast-Track”。目前，buparlisib 针对 HNSCC 的全球多中心 3 期临床试验已经启动，这也是阿诺医药首次在全球范围内开展的大型 3 期临床研究。

AN0025 是一种高活性和高选择性的口服 E 型前列腺受体 4（EP4）拮抗剂，有潜力成为 “first in class” 肿瘤免疫药物。已完成作为新辅助疗法治疗局部晚期直肠癌的欧美 1b 期临床试验，数据在 2019 年 ESMO 上公布，有近 40% 的病人已无需手术治疗或术后标本达到病理完全缓解。另一方面，AN0025 与默沙东 KEYTRUDA 联合治疗多种局部晚期/转移性实体瘤的欧美临床 Ib 期试验已完成首例受试者给药。

AN1004（pelareorep）是一种静脉注射给药的溶瘤病毒制品，在多种癌症治疗以及与化疗、免疫检查点抑制剂联用等方面具有开发潜力。目前，已率先完成治疗乳腺癌的欧美 2 期临床，并获得美国 FDA “Fast-Track”。pelareorep 联合紫杉醇治疗晚期/转移性乳腺癌的开放、随机、多中心 Ⅲ 期临床试验正在启动。 在临床前研究方面，阿诺医药积累了以 AN4005（口服 PD-L1）和 AN3025（TNFR2 抗体）为代表的多款临床前候选药物。

“我们非常高兴此次融资获得了多家生物医药领域知名投资机构的认可和支持，这将进一步助力我们的临床开发工作。” 阿诺医药董事长兼 CEO 路杨表示，“我们期待阿诺医药能与投资人一起加速具备国际竞争力的首创新药研发，解决临床上未被满足的需求，将癌症变成一种非致命的疾病乃至治愈。”

泰格医药董事长叶小平博士表示：“中国正掀起创新药大浪潮，阿诺医药全球创新的战略视野和产品管线是我们投资的重要原因，期待通过双方的紧密合作，快速推进阿诺医药临床阶段产品的研发进程，尽快将新一代肿瘤免疫治疗产品推向全球市场。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。