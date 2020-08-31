以消杀品类切入厨电市场的火鸡电器今日宣布完成由青松基金独家投资的数千万元人民币 A 轮融资。本轮融资后，火鸡电器将继续在产品研发、营销渠道上持续发力。

火鸡电器创立于 2018 年，创始人兼 CEO 王强曾任老板电器 CTO、创新研究院院长和设计总监，有十余年打造家电行业爆品的经验；其他团队核心成员也均来自一线厨电品牌。在消费升级的大背景下，团队专注于打造让厨房更健康的创意厨电，传递健康烹饪的生活方式。

目前，火鸡电器的销售渠道主要以电商为主，已经覆盖天猫、京东、拼多多、网易严选等主流电商平台。

产品方面，火鸡电器将持续聚焦消杀，火鸡电器将持续聚焦消杀，细分消费者的健康生活需求。首先，在消毒杀菌做垂直类⽬升级迭代，在细分领域做出自己的特色；同时升级专利技术，继续完善核心技术壁垒。其次适度拓展，在新品类资源集中打造爆品，探索更多增量及新机会，是火鸡接下来的重点战略。

渠道方面，在巩固好线上渠道的同时，线下渠道的拓展也将是火鸡电器全渠道发展策略的重要一步，配合线上渠道，完善消费者购物体验，让更多消费人群在购买前更直观的体验产品、了解产品。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。