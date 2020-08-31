随着留学生归国发展成为主流，海归留学生群体备受社会关注。近日，国内精英职业发展平台猎聘发布《2020 海归留学生就业洞察报告》，分析了海归留学生求职情况、海归留学生就业观、企业对海归人才的需求分布等内容，旨在为企业及海归留学生的招聘求职提供有价值的参考。

超七成海归留学生年龄在 30 岁以下，获得硕士学历的海归占比最高

猎聘大数据显示，在 2020 上半年海归留学生年龄分布中，30 岁以下海归留学生占比达 75.12%，其中 25 岁以下占比为 30.72%，25 至 30 岁占比 44.4%。可见海归留学生呈现明显的年轻化趋势，90 后已成为海归留学生主力军，95 后崭露头角，未来 95 后将成为这一群体的中坚力量。

从学历来看，海归留学生具有高学历特征，主要集中在本科和硕士学历，前者占比 33.70%，后者占比 59.51%。此外，MBA、博士也有一定占比。留学生选择出国，主要为了获取更高学历、丰富人生经历，因此硕士及以上学历的海归留学生总体占比较高。

近六成海归留学生希望留在国内工作，一线城市是海归就业首选

疫情下，更多海归留学生希望留在国内工作。猎聘调研数据显示，当下海归留学生最希望工作的地点中，选择国内的占比为 57.89%，国外占比为 18.05%，另外有 24.06% 的被调研海归留学生表示还在犹豫。当前，国内科技、经济发展速度日新月新，与此同时，此次疫情让更多海归留学生感受到我国在抗击疫情等方面的速度和魄力，因此不少留学生希望留在国内工作。

就业城市是每位学子毕业时都要面临的重要选择，猎聘调研数据显示，海归留学生希望就业的城市分布中，一线城市是首选。其中，希望在上海工作的留学生占比最高，为 24.26%；北京位居第二，占比为 17.99%；深圳、广州位居第三、第四，占比分别为 10.08%、5.38%。新一线城市中，杭州、成都对留学生的吸引力更大，两者分别以 4.52%、3.54% 的占比 位列第五、第六。

更倾向在互联网、教育培训行业就业，求稳特征明显

在 2019H1、2020H1 海归留学生期望工作行业对比中，互联网/移动互联网/电子商务、教育/培训/学术/科研/院校两个行业人才集聚效应明显，2020 年上半年占比分别为 17.04%、9.67%，相比去年同期分别提高 3.25、2.50 个百分点。此外，基金/证券/期货/投资、房地产开发/建筑/建材/工程、专业服务（咨询/财会/法律/翻译等）也是受海归留学生青睐的行业，2020 年上半年期望在这三个行业就业的占比分别为 9.02%、7.25%、5.54%。

疫情影响下，海归留学生在薪资方面显示出明显的求稳特征。2020 年上半年，留学生期望年薪在 10 万元以下的占比 34.31%，相比去年同期的 19.30% 提高了 15.01 个百分点；期望年薪在 10-20 万元之间的占比为 36.09%，相比去年同期的 38.03% 下降了 1.93 个百分点；期望年薪在 20-30 万元之间的占比为 14.30%，相比去年同期下降了 5.56 个百分点；期望年薪在 30-40 万元之间的占比为 5.14%，相比去年同期下降 1.98 个百分点。此外，期望年薪在 40-50 万元之间和 50 万元以上的占比相比去年同期亦均有一定程度下降。

企业更期望高学历海归加入，愿意高薪聘请人才

从 2020 上半年看，企业对海归人才的学历要求以本科为主，占比达 62.39%。与去年同期相比，企业对本科、硕士、博士学历海归人才的需求占比分别提升了 5.83、0.54、0.53 个百分点，对大专及以下学历海归的人才需求则降低了 7.42 个百分点。

在 2020 上半年企业下载海归人才简历的学历占比中，硕士学历以 68.43% 的占比遥遥领先于其他学历，博士学历位居第二，占比 15.43%。

从海归人才的企业招聘薪资来看，与去年同期相比，年薪区间在 40-50 万元之间、50 万元以上的占比有明显提高，分别提高了 3.75、4.99 个百分点。年薪在 10 万元以下、10-20 万元之间的的占比较去年同期下降，分别下降了 7.64 个百分点和 3.62 个百分点。可见企业相比去年更愿意高薪聘请优秀海归人才。

从 2020 年上半年企业下载海归人才简历的专业占比来看，金融学以 3.48% 的占比在各专业中排名第一。会计学、工商管理位居第二、第三，占比均高于 2%，分别为 2.44%、2.01%。机械工程、计算机科学与技术、市场营销、金融工程、经济学、统计学、材料科学与工程位居第四至第十，占比均高于 1%。总体来看，企业对商科背景海归人才的需求最大。

猎聘高级职业顾问表示，对于目前打算在国内求职的海归留学生，建议积极了解国内的行业、企业情况；了解国内各地区对于海归的优惠政策；理性看待自己作为海外人才的优势和不足，为求职做好全面准备，早日找到理想工作。