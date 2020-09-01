社区生鲜便利店 “小兔买菜” 宣布于近日完成千万美元 A 轮融资，本轮由碧桂园创投和众为资本联合领投，愉悦资本跟投。本轮资金将主要用于门店扩张、供应链体系升级、零售数字化系统完善等方面。

小兔买菜成立于 2019 年，创始成员多来自美团。CEO 华晟曾参与孵化美团外卖的天外飞鲜业务，联合创始人黄焱曾担任小象生鲜华北区供应链负责人，参与孵化美团买菜业务。创始团队在生鲜电商的线上线下融合、新零售门店运营、生鲜供应链组织等方面都有着丰富的经验。

小兔买菜聚焦于中国生鲜零售中的社区生鲜连锁，定位于 “线上线下融合的社区生鲜便利店”，瞄准新妈妈、新老年，非外卖主流人群等用户群体。

根据官方说法，小兔买菜坚持 “高密度覆盖社区，履约上距离用户最近” 的市场策略，精选数百个满足日常需求的生鲜 SKU、坚持日清不隔夜等模式，实现 “不劣于菜场的价格、优于菜场的品质”，同时保证健康 UE 模型 。

小兔买菜自 2019 年成立以来，首店次月即实现稳定收入、单店盈利，4 个月现金流回本。一年时间内，小兔买菜在主阵地无锡实现了核心社区 500 米一家店的高密度，门店多数已经盈利。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。