中国银联联合商业银行、主流手机厂商、重点合作商户及支付机构，发布首款数字银行卡 “银联无界卡”，推出借记卡和信用卡两类卡种。

依托云闪付 App 等平台，银联无界卡为持卡人提供多项数字金融服务，其具有四大突出特点：

为传统银行卡赋予了数字形态，通过数字化服务，满足用户消费、存取现、转账、手机闪付、条码支付等多元化支付需求。 发卡用卡高效便捷，境内外用户可以通过云闪付 App、商业银行 App 或手机钱包等多种渠道快速申卡、绑卡和用卡，优化用户用卡体验，同时实现卡码合一，可手机一键调取无界闪付卡和无界卡二维码，任选手机闪付或二维码支付。 确保支付安全，通过支付标记化、通道加密、实时风控等全方位的技术手段，对卡号、有效期等信息进行全程防护，保障用户的资金与信息安全。 助力跨行业合作和场景的互联互通，借助 Token2.0 数字支付体系，用户可以自主选择将数字银行卡推送到电商、公交、手机钱包等支付场景，并配套丰富的专属卡权益，构建互联互通的数字支付生态。

申卡时，用户可在云闪付 App、商业银行 App 或手机厂商钱包等多个平台线上操作，只需几步便可快速申请成功。申请成功后，理财、消费、支付等金融功能全支持，并可一键绑卡至京东、度小满等商户 App，满足各类场景消费需求。用户在云闪付 App 中更可实时查看和管理银联无界卡交易情况。

此次银联无界卡在境内外同步发行，17 家全国性商业银行、部分区域性银行及互联网银行如江苏银行、微众银行等将加入首批试点。即日起，通过云闪付 App 申请还可立享 50 元商超数字礼券，在沃尔玛、家乐福、全家等商超便利店购物时抵扣现金。

此外，银联无界卡还为用户提供覆盖全球的丰富专属卡权益。持卡人通过云闪付 App 手机充值、卡还款，每月均可享受立减优惠；每季度交易超过六笔，更有京东 PLUS 会员、腾讯视频 VIP 会员、知乎盐选会员、Keep 会员等会员权益季卡兑换。同时，持卡人可享受到覆盖境内外商圈的银联消费礼遇，包括 Trip.com 酒店满减优惠、港澳地区星巴克免费升杯、艺仓美术馆门票优惠、跨境支付返现、“优计划” 优惠等多重权益。