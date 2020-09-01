苹果在可穿戴设备业务方面继续保持增长。根据 IDC 的最新数据，苹果在 2020 年第二季度售出了 2370 万部 AirPods 和 Beats 产品。

IDC 数据显示，2020 年第二季度，苹果包含 Apple Watch 在内的可穿戴设备产品共售出 2940 万部，比 2019 年第二季度的 2350 万部增长超 25％。总体而言，苹果目前在可穿戴设备市场上占有 34.2％ 的份额，高于去年同期的 31.1％。

IDC 解释了类似 Apple Watch 的可穿戴设备，本季度的销售情况是如何挣扎的。苹果已经承认，受疫情影响，Apple 零售店的关闭对 Apple Watch 的销售造成了不利影响。

手表和手环占总出货量的 39.2％，低于 2019 年第二季度的 46.8％。这些设备的总出货量比去年下降 4.4％，总计 3370 万台。苹果、华为和小米等厂商获得了市场份额与优势，而其他许多厂商则努力说服消费者，在经济危机期间这些设备是 “必备品”。

总体而言，第二季度整个可穿戴设备市场同比增长 14.1％，出货量达到 8620 万部。值得注意的是，与去年同期相比，Fitbit 在 2020 年第二季度的出货量下降了 29％，而华为则大幅增长了 58％。