近日，高仙机器人宣布完成 1.5 亿元 B+ 轮融资，由博华资本、中信建投资本领投，蓝驰创投、远翼投资、KIP 中国、鹏博恒泰跟投。本次融资主要用于技术研发和规模化落地。

高仙成立于 2013 年，专注于智能清洁机器人领域。目前，高仙已拥有 6 条产品线，营收保持高速增长，在全球 30 多个国家及地区的落地项目超过 1000 个，40% 的产品远销海外市场，服务于商业地产、工业、医疗、教育等场景，累计运行里程超过 1 亿公里。

作为最早在行业内提供 SLAM 解决方案的公司，高仙已经服务了国内众多头部智能机器人厂商，市场占率超过 70%，沉淀出的大量场景落地数据，支持了高仙 SLAM 算法的迭代更新。高仙在各种清洁场景中积累了大量感知数据的同时，还通过与清华大学机器视觉实验室的合作，在场景语义 SLAM、垃圾/脏污检测、障碍物识别等方面开展了前瞻性研究。这些研究成果将进一步提升高仙的产品在复杂作业场景中的工作效能与智能化水平，加速商业推广。

目前，高仙已经构建了一套贯穿市场、研发、制造、销售、服务、质量等全流程的 IPD（集成产品开发）体系，通过自建工厂，大幅缩短开发与生产之间的沟通周期，加速迭代、摊薄成本，实现 “全链条闭环”，团队也实现了从研发、产品到交付、售后的全流程管理。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。