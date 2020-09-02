真我 X7 Pro，依然走的是潮品路线。同时考虑到年轻人的需求，在配置上也做了一定的堆砌，规格整体来讲已经很高端了。而在价格上，继续走的是务实的路线。本篇就让我们近距离看下这款机型。

首先从外观上来看，新机给人的色彩感很新颖。正面来看，这个屏幕的亮度比较到位。尤其是在阳光下，依然能够看清楚屏幕内容，主要原因是屏幕峰值亮度达到 1200 尼特。转到机身背面，可以看到这部手机最出彩的 LOGO 设计。独特的工艺实现极佳的视觉效果。质感和色彩达到三重平衡，让用户有一种特别感。此外，在敢越级的英文字母底层，采用子弹纹（LOGO）和莲花纹（大面）的 “拼接” 工艺，也让视觉有一种愉悦感。

手机的整体重量进一步缩减，新的指纹模组减薄 91%，屏幕减薄 29.4%，整体机身重量仅为 184g。X7 Pro 采用 65W 智慧闪充+4500mAh 长续航组合，在电量上满足了用户的苛刻需求。能够在 35 分钟内将 realme 真我 X7 Pro（电池容量 4500mAh）充至 100%，减少用户的充电焦虑。

相机组合上，采用 64MP 主摄+8MP 超广角+2MP 黑白人像+2MP 微距四摄组合系统。这里面，有一个技术值得一提，就是国内首发的多帧合成算法，解析力直逼 108MP。以前在 6400 万超清模式下只能拍摄一张照片，所以仅在光线非常充足的情况下（ISO100-200）才能直出 6400 万的超清照片。而 realme 真我 X7 Pro 搭载的多帧技术可以最高同时拍摄 4 张图片，通过多帧技术进行画面降噪，提升清晰度，从而大大的扩展了直出 6400 万超清照片的场景范围。搭载全新升级的多帧算法之后，realme 真我 X7 Pro 在较暗的场景下也能直出 6400 万的超清图片，成像拥有更好的噪点控制以及更加丰富的细节表现。

实际拍照体验来看，X7 Pro 的成像速度很快。在光线好的情况下，能够拍的清晰锐利的照片。在夜光环境下，能智能识别极暗环境，调用全新的极暗夜景算法，拍得色彩和明暗度平衡的照片。

系统方面，用的是 Realme UI。体现了真实、简约、设计感的风格，从整个操控来说，很流畅，尤其是动画的过渡比较自然轻快。其中一个比较贴心的设计是专注模式，有助用户集中精神和放松，而不会因为手机而分心。专注模式可以帮助用户将自己与外界隔离开来，能同时启动 “免打扰”，防止新通知的过多打扰。而对于游戏迷来说，内置了 Tactile 线性马达（Z 轴线性马达），可以带来立体振感，每一次按压，都很享受。

总得来说，这是款为游戏和拍照综合考虑的机型。同时又用较为快速的充电来抵消重度使用的续航焦虑，在规格上面也不含糊。再配上 2199 元起跳的价格，算是性价比的一个实在之选。