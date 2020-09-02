继去年底完成数亿元人民币融资后，EDA（集成电路电子设计自动化）解决方案公司思尔芯（上海）信息科技有限公司（国微思尔芯）日前宣布完成新一轮数亿元人民币融资。

本轮融资由大基金下设的产业融资机构芯鑫融资租赁、资产管理机构中青芯鑫组建的实体领投，国投创业基金、上海半导体装备材料产业投资基金、浦东科创集团、君联资本等知名投资机构跟投，现有投资方上海临港科创投资继续追加投资；国微思尔芯控股股东及员工亦积极参与了本轮融资。此轮募集的资金将用于打造全流程数字 EDA 工具平台。

国微思尔芯创立于 2003 年，十多年来一直专注于 EDA 解决方案研发，是上海市重点 EDA 企业。国微思尔芯自主研发的 EDA 工具，是超大规模数字集成电路（VLSI）设计过程的功能验证环节必不可少的工具。

国微思尔芯的解决方案涵盖了芯片设计验证的完整流程，从早期的芯片规划验证到最终的软硬件开发验证都有合适的解决方案。国微思尔芯的验证产品架构灵活、性能优异，已广泛应用于大型处理器（CPU）、人工智能、物联网、高性能计算、图形图像处理、数据存储、智能汽车、教育及医疗等领域。目前服务于全球超过 500 家客户，其中很多客户为全球知名企业。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。