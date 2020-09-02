之前简单露面的新一代折叠屏手机 Galaxy Z Fold 2，今次终于正式登场了。

Fold 2 的外屏由上一代的 4.6 英寸升级到 6.2 英寸，扩充为全面屏，让用户在只是用外屏的时候也更方便。可折叠的 7.6 英寸内屏在去掉了大块刘海的同时，还升级为自适应 120Hz 面板。内外屏幕均采用 Infinity-O 打孔屏设计，都有一颗 1000 万像素的自拍镜头。

三星也从 Galaxy Z Flip 那里吸取经验教训，让新手机的铰链变得更坚固。铰链是多段式的，也即你可以将一半屏幕竖起来使用。Flex 自适应分屏模式当然也是有的，支持 Office、Outlook、YouTube 等应用程序。

Galaxy Z Fold 2 采用骁龙 865 Plus 处理器，RAM 12GB、存储空间 256GB；支持无线反向充电，电池容量 4500mAh，5G 方面支持 sub6 和毫米波。相机方面，三颗镜头均为 1200 万像素，分别是超广角、广角和长焦。

三星 Galaxy Z Fold 2 将于 9 月 18 日在海外上市，价格是 1999 美元（约人民币 13650 元），可选铜色和黑色。