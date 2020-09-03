中国电信天翼物联宣布，其物联网用户已于近日突破 2 亿大关，其中 NB-IoT 规模近 7000 万，NB-IoT 连接数全球第一，NB 市场占有率行业第一。与此同时，中国电信物联网开放平台终端接入数超 3000 万，终端适配类型超 1000 类，物联网开发者汇聚超 3 万。

今年 7 月，国际电信联盟（ITU）宣布，NB-IoT & NR 正式纳入 5G 标准。天翼物联表示，将充分发挥 NB 先发和市场优势，推进 5G 大连接发展；同时通过中国电信智能物联网开放平台（CTWing）持续面向客户提供 “平台+应用” 一体化服务。

在社会治理方面，中国电信基于物联网技术的天翼智慧社区系列应用已遍布全国 31 个省区市，天翼智慧社区服务总数突破 16000 个。天翼大喇叭以 “一键喊话” 的强大功能，深入服务农村、园区、校园、社区等地区，广泛运用于防疫宣传、党建宣传、农村生产、扶贫宣传、防洪救灾等场景，累计播报超 800 万次。

在智慧城市领域，天翼物联打造智慧城市感知平台，提供面向社区、泛园区、城市安全、交通等多领域解决方案，涵盖超百种物联网应用场景，助力城市级全域智能数字化管理。其中，在雄安构建的全国首个城市级 IoT 平台。通过 NB-IoT 技术提供的城市路灯物联网服务，可实现智能调光、降功率、按需开关灯等管理，减少过度照明，电能节约率达 30%-60%。

在工业互联网领域，天翼物联利用物联网及可视化技术，助力南方电网等企业打造智慧工地，满足施工工地对项目安全、质量、进度等全过程的可观、可测、可控的精益化管控需求。

在车联网领域，天翼物联连续为上海通用汽车、小鹏汽车、玉柴机器、长城汽车、恒大汽车等车企提供智能车联网服务。