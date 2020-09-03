从时间角度上来看，十年对一家公司来说说长不长说短不短，仅仅只是一段必经的成长之路。然而站在更大的尺度上来看，不难发现它背后隐含的也是这段时代的缩影——凝聚的是无数的付出，展现的是创造而成的未知，当然，这其中也包括着下个十年将何去何从。

把时间的指针拨回 2010 年。彼时，移动互联网才刚刚进入起步阶段。对大多数人来说，智能手机尚未成为生活中不可或缺的一部分。但它们所显露出的潜力却无疑引发了众多关注和展望。App Annie 正是其中的一份子。

时值创立的第十个年头，App Annie 在今年 7 月份发布了新一代产品 App Annie Ascend——首款提供应用市场数据和广告分析功能的移动表现产品组合。这款产品将为 App Annie 带来哪些改变？App Annie 怎样才能应对当下更加变幻莫测的移动市场？未来 App Annie 又将会如何对自身进行定义？···站在 App Annie 上个十年和下个十年的交汇点，动点出海有幸邀请到了 App Annie 首席执行官 Ted Krantz 和 App Annie 国际董事总经理 Cindy Deng 为我们解答，十年后的 App Annie 正在承载着怎样的变化和期许。

十年磨一剑

回望 App Annie 过去的历程，Ted 感慨良多。他向动点出海指出，“App Annie 创始于 2010 年，当时智能手机和应用才刚刚出现。营销人员，开发人员和品牌经理还对应用生态缺乏了解。我们预见到移动将会改变消费者的行为，从业人员对行业透明度和洞察有巨大需求。这为我们提供了一个成为行业领头羊的机会。而十年后的今天，我们的市场占率达到了近 80%。

目前，我们有约 25% 的业务来自大型游戏公司。奉行移动优先理念的游戏公司推动着我们开发了市场数据的一系列产品。作为 CEO，在与各公司高层（特别是游戏公司）的讨论中，我们意识到客户在使用市场数据的同时，也急需整合、分析自有数据（第一方数据）和广告业务。特别是在游戏领域，发行商们有兴趣成为供应方，并尝试实现这一目标。这引起了我们的兴趣，也促使我们思考提供第一方的广告分析平台。”

去年 9 月，在完成了对移动广告数据分析公司 Libring 的收购后，App Annie 成为了业界首家能同时提供移动市场数据和广告分析服务的全面平台。这意味着 App Annie 不仅可以让厂商了解市场上的整体数据状况，同时也能对自身数据进行优化。然而，App Annie 显然并不满足于此，而是向着这个目标展开了它进一步的步伐。

Ted 透露，“一直以来，品牌方和发行商都试图借助广告供求双方分散的数据来源来优化广告收入和用户获取。整理和分析工作往往需要严重依赖 IT 和大型内部团队，这导致团队成员难以专注于为用户创造价值。想要洞悉 B2B2C 移动业务表现，就需要从单一控制点来统一所有广告数据来源，以便清楚了解投资回报率。这就需要明确一些关键任务指标，比如用户获取成本（CAC)、生命周期价值 (LTV) 和广告支出回报 (ROAS)。App Annie 希望与发行商和品牌方合作，通过在市场数据和企业自身数据分析上的优势，帮助他们在移动领域获得成功。 ”

而 Ascend 正是这一希望的产物。Ted 表示，希望通过 Ascend 为应用发行商和开发商提供更全面的解决方案，解锁移动广告和变现潜力。他也同时强调，“App Annie Ascend 可将广告数据集中到一个有序的系统中，以消除这一过程的复杂性。这种便捷性能够最大限度的将团队成员从繁杂的操作流程中解放出来，专注于业务创新。” 另一方面，“App Annie Ascend 使全球发行商和品牌方得以轻松整合不同的广告数据来源，并将它们组合到单一视图中，从而获得具有可操作性的数据洞察，而无需依赖 IT 团队。”

根据 App Annie 提供的数据，目前 Ascend 以及被 Zynga、Reddit 、Jam City、Imgure 和 Castbox 等全球知名发行商所使用，并获得了一致认可。

从中国到中国

当然，随着移动应用数据分析领域不断向前发展，它所面对的环境和条件也在随之不断变化，尤其是在拥有更加庞大的群体基数和相对较长的网络使用时长的中国市场，想要适应更加剧变更具挑战性的当下，对 App Annie 来说，还有更多事情等待完成。

作为一家总部位于美国的公司，很少有人会意识到 App Annie 于 2010 年在北京创立。Cindy 告诉动点出海 “从创立伊始，中国市场就一直是我们业务的一部分，并随着我们的全球扩张而不断发展。“

” 在过去几年之中，数字隐私的发展不断加速，用户比以往任何时候都更倾向于将隐私放在第一位。在隐私优先的世界中，最成功的企业能够意识到体验就是产品，深入挖掘用户级别的数据已不再是一种可用的选择。

成功的企业认识到，用户希望把握自己与每一个产品互动的方式，包括他们最私人的设备——手机。用户可能不会点击 “我接受在其他应用和网站上跟踪我”。这一改变不可避免地会造成用户级别的数据丢失，因此数字衡量数据的访问转向了活动（campaign）层面。一些平台开始构建 SKAdNetwork 规范以接收活动层面的洞察。

但是我们认为需要将目光放得更长远一些，需要去发掘更多能够用以评估移动业务绩效的指标和方式。 例如，用户级别的数据会更加难以获取，因此，用情境化相关指标等更广泛的数据来监测绩效将会是一个更好的选择。在无法深入挖掘的情况下，唯一选择就是拓阔思路。要全面了解情境化洞察，大规模聚合是关键。通过其广告数据来源，广泛地、跨平台地将有效的活动（campaign）层面数据聚合到一个解决方案中，这将弥补在用户级别数据方面的损失。

随着 Ascend 的推出，我们正在将业务扩展到第一方广告数据分析。这使我们能够服务于更大的客户群体，满足更多客户需求，成为发行商最亲密的合作伙伴。通过结合第一方数据分析和第三方市场对标，为移动业务提供全面的数据驱动的指导。 在瞬息万变的全球应用生态系统中，我们致力于将最好的第三方应用市场数据平台和第一方广告分析平台引入中国，帮助中国的发行商在全球竞争中取得成功。 ”

下一个十年

乘着移动互联网的浪潮，App Annie 和 Ascend 一起来到了一个新的起点。作为一家成立于 2010 年的移动数据和分析公司，它在十年前迈出的这一步不仅定义了其今天的高度，也成为了它下一个旅程的开端。尽管前方依然充满未知，但 Ted 却早已有了答案 “在起步时，我们主要与许多奉行 “移动优先” 的公司进行合作，尤其是在游戏领域，但如今，我们的客户群覆盖了广泛的行业。这也印证了移动如今影响我们生活的各个方面。

在过去十年的大部分时间里，我们的使命是为客户提供具竞争力的市场数据，助其在移动领域做出更明智的决策。即将展开的新十年，我们的目标是：帮助成功的公司轻松利用自有数据，发现关键的、有预测性的、可操作性的业务洞察。

我们将继续为走向全球的中国应用发行商提供服务，帮助他们了解全球市场的动态，获取最新的趋势和洞察，以便他们采取行动，提升业务表现和收入，并最终在移动经济领域取得成功。 ”