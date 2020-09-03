9 月 3 日，移动内容平台趣头条旗下的网络文学产品米读宣布，已与快手就短剧 IP 开发达成战略合作，双方将充分发挥各自平台的内容和资源优势，共同探索网络文学和短视频平台的创新合作模式，打造爆款 IP，为网文产业链上下游协同及网文 IP 开发、内容生态布局开辟了全新思路。

在具体合作模式上，米读将为快手提供平台原创热门小说 IP 改编而成的短剧内容，在快手小剧场抢先独播，快手则给予独播剧更多的流量支持及宣发助力，共同推进短剧 IP 开发模式的顺利推广。

米读 CEO 杨骥表示，此次与快手的合作模式是在行业内的一次全新尝试，开辟了免费网文平台的 IP 孵化新思路，有效解决了传统 IP 孵化模式中开发周期长、投入成本高等痛点。目前米读已初步搭建出一个流量积累及内容生态营造并行的新模式，并将逐步推动 IP 产业的良性循环，进一步放大 IP 价值。

快手相关负责人大可表示，短剧行业是一个快速成长的新领域，而选择一个好故事则是短剧能够成为爆款的优质基因。此次快手跟米读战略合作项目中，优质 IP 的选取逻辑，不仅是符合网文用户的喜好，同时两个团队也从短视频用户的喜好方向做了大量调研挖掘。未来快手和米读也会基于 IP 改编短剧，进行更多商业化变现上的探索与尝试，共同携手找到一条网文 IP+短视频的变现之路。快手短剧业务未来一年内，将会拿出超过百亿的流量支持精品化短剧内容在平台内的扶植与成长，同时也将会引入超过 200 部的精品优质短剧，共同探索短剧业务的成长。

米读首创 IP 短剧模式 十部剧全网播放量达 8.8 亿

伴随用户在线时长向短视频等产品平台倾斜，以及用户阅读碎片化特点越发显著，以快手为代表的头部短视频产品已快速发展为日活超过 3 亿的巨型流量平台，也因此成为了承载短剧内容播放的最佳载体。而快手小剧场经过近一年时间，已经有了非常高的用户渗透率，亟需更多优质内容提供方，给平台源源不断地输入诸如米读短剧类的精品短视频内容，以更好满足平台用户多元的内容需求，双方的强强联合为网文行业的 IP 孵化开拓了新的方向。

据米读内容营销总监雷爱琳介绍，米读从 2020 年 2 月起，就开始探索网文 IP 的短剧孵化模式，通过米读平台上作品的数据表现与社区用户评论等指标综合判断，米读率先挑选出 4 部平台原创作品进行短剧孵化尝试。

古装爱情剧《权宠刁妃》以及高能甜宠剧《大叔乖乖宠我》、《宋小姐闹离婚》作为短剧第一梯队首发，邀请了抖快古风头部 KOL@御儿、“当红鲜肉” 邱赫南、“新晋人气王” 杨咩咩、SNH48 张茜等流量明星或博主参演，此外，音乐版权公司看见音乐定制 OST，以快手抢先独播，多个头部在线视频网站二次发行的模式，获取了用户的广泛好评。

第一部 IP 短剧《权宠刁妃》于 4 月 15 日上线，凭借内容和形式上的创新及该剧精良的制作水平，甫一上线就收获了大量用户的关注，第一季全网总播放量轻松突破 4 亿，多次登顶快手小剧场单日最热榜单 TOP 1，在众多短视频中脱颖而出、爆红出圈。《大叔乖乖宠我》第二季单集播放量已突破千万，点赞破百万。《宋小姐每天都在闹离婚》第一季总播放量突破 6000 万，首播 72 小时后快手账号 “全能宋小姐” 增粉 30 万。8 月底上线的新民国玄幻风的全新类型短剧《河神的新娘》，更是刷新了快手小剧场的吸粉纪录。该剧首集上线 36 小时，播放量就突破 4200 万，点赞 180 万，单集吸粉超过百万。

经过半年时间的探索后，米读短剧团队已深谙网文孵化 IP 短剧的方法和技巧，并成功探索出一套高效落地的推广方式。

截至目前，米读已出品了 10 余部精品 IP 短剧，全网播放量已突破 8.8 亿，爆款频出，其中单集最高播放量达 4200 万，平均点赞破百万，并多次登顶快手小剧场单日最热榜单第一名，且已有两部短剧被收录到头部在线视频网站的电视剧板块中。

破解行业 IP 孵化痛点 米读持续创新领跑网文市场

自 2018 年成立以来，米读就致力于内容深耕，同时聚焦基于原创内容而衍生出的 IP 开发工作，以更好地实现上下游产业的深度联动。如何破解传统网文行业由来已久的 IP 孵化周期长、投入成本高等难题，一直是米读在思考的问题。

目前市面上主流的 IP 孵化模式，一般以成功的文学 IP 为出发点，改编成动漫作品或直接制作成电影、电视剧。这种模式的缺点在于，孵化周期长、资金投入重，一般至少需要 3-4 年时间，且动辄上亿元的资金成本才能完成。

米读一反传统模式下以长视频孵化为主的方式，在业界首创了短剧 IP 开发模式。在书籍还在更新的时候，就开始打造这个 IP。同时，充分发挥互联网平台的数据优势，实时、快速地获取用户真实的阅读反馈，再以此为基础，选择书籍进行改编，以 3 分钟以内的自制短剧形式快速推向市场，将孵化周期缩短至一个月左右，也大大降低了制作成本，同时可以更加快速地验证 IP 价值及其内容对粉丝的吸引力，有效解决了目前网络文学平台 IP 孵化成功率低、试错成本高等痛点。此外，环环相扣、高潮迭起的短剧剧情又可以反哺于平台网文作品，激发用户对原创小说的阅读热情，帮助米读原创作品增粉固粉，提高米读原创作品和作者的影响力。

在模式跑通，并成功牵手快手之后，米读计划今年推出 30 部短剧，覆盖甜宠、悬疑、都市玄幻等各类丰富题材，以更好满足用户各异的阅读口味。

作为一个年轻的网络文学平台，米读自 2018 年诞生起，凭借其首创的 “免费+广告” 模式，迅速带动了数字阅读市场的繁荣发展，平台发展两年，已累计服务近两亿用户。今年上半年，米读在迈过流量抢夺时代后实现再次进阶，在原创内容耕耘上也领先同行，截至 6 月 30 日，平台原创书籍已破万册，并孵化出一批优质的网文作者。米读在短剧 IP 孵化模式上另辟蹊径，并取得亮眼成绩，再次彰显了其团队持续创新能力。杨骥表示，接下来，米读将继续发挥互联网平台优势，不断激发团队的创新能力，持续扶持原创作者，打造优质作品与 IP，以带给用户更好的阅读体验。