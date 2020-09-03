​作为全球科技创投行业的风向标事件，伦敦科技周系列活动于今年六月首次移师线上，线上峰会通过系列精彩活动和研讨会展示了时下最尖端的技术和最前沿的科技成果，涵盖金融科技、物联网、教育、医疗以及人工智能等多个领域。随着后疫情时代的来临，在特殊时期韬光养晦的各企业都摩拳擦掌，期待重聚舞台重启新生。作为推广伦敦市教育、文旅与商业投资的顶级机构，伦敦发展促进署（London & Partners）与中国科技媒体平台动点科技（TechNode）正式达成战略合作关系，通过内容驱动和行业聚焦以帮助中英两国的科技企业实现其国际增长目标。

围绕时下全球最受关注的智能出行领域，伦敦发展促进署与动点科技将于 9 月 9 日在伦敦科技周上共同组织一场网络研讨会 “ 驱动向前：中国和英国的智能出行趋势 ” ，开启双方的战略合作。

本次网络研讨会将把时下热门的自动驾驶技术和电动汽车产业作为核心议题。一方面，近几年以特斯拉、谷歌为代表的智能出行公司纷纷投身自动驾驶技术研发，带动了高科技产业的机器人科学家、人工智能 (AI) 专家、芯片设计师和传感器开发人员等入局 “备战”。另一方面，伦敦、上海及北京等国际一线城市不约而同地都将打造节能环保绿色出行的智慧城市作为未来目标，推动了电动汽车产业的大踏步前进。伦敦更是电动汽车在充电领域的领头羊，城市各地充电桩的扩充速度比包括纽约在内的许多国际大都市都要快。

在自动驾驶技术和电动汽车角逐的全球化世界中，中国正崛起成为一项不可忽视的力量，也是能和英国合作的最重要的市场之一。中国目前的龙头科技企业已经展现出极其成熟地收集大数据的能力，对各技术平台、相关软件、硬件的开发也已处于世界领先优势。而伦敦则已经是智能出行和诸多科技领域的佼佼者。数据显示，从 2013 年到 2018 年，伦敦在智能出行领域共投资了 1810 万英镑。到 2020 年，与智能交通相关的解决方案将占伦敦智慧城市市场总机会的 9%，相当于 12 亿美元。不仅如此，伦敦的科技活动增长率高达 56%，是全球科技活动增长最快的城市；伦敦也是全欧洲科技工程师最多并拥有众多科技领域加速器和孵化器的城市。2019 年德勤城市流动性指数表明，伦敦在其服务的流动性愿景、战略、投资、创新和多功能性方面均处于全球领先地位，而在 WSP 未来城市指数（WSP future Cities Index）中，伦敦更被列为未来交通服务的第一名。

中国汽车企业爱驰汽车（Aiways）和小牛电动（NIU），英国汽车制造商和贸易商协会 SMMT（Society of Motor Manufacturers and Traders）和自动驾驶汽车发展中心 Zenzic 等都将加入本次研讨会；会议议题将涵盖新能源汽车、智能汽车系统、大数据和云计算的车辆联网服务等各个汽车科技领域。英国方面将邀请在自动化驾驶、智能出行以及电动和燃料电池车辆方面的领军人物来与中国公司分享宝贵经验。

在充满机遇的背景下，此次研讨会将成为搭建起中、英双方在智能出行领域的对话平台。伦敦发展促进署大中华区首席代表赵冰冰认为：“伦敦和中国都是在快速发展的创新中心。伦敦是欧洲最大的科技中心，坐拥完善的基础设施、世界一流的大学和丰富的人才储备，更是世界顶尖公司成长的温床。因此我们与中国动点科技的合作伙伴关系正是一个绝佳的机会，让我们可以关注到中国和伦敦正在发生的创新和技术进步，并在这两个创业生态系统之间架起一座坚实的桥梁。”

动点科技创始人卢刚博士表示：“中国在科技领域近几年高速发展，同时中国科技公司和全球市场的深度商业合作也越来越多。而英国在很多科技领域，比如医疗健康，人工智能，创意科技，互联网金融等一直具有世界级的企业和技术优势。因此，我们非常期待通过和伦敦发展促进署的战略合作能够帮助更多的中国和英国科技生态互相了解，为两国的科技创新企业深度合作发掘和创造更多的商业机会。”

动点科技平台通过其中英文的媒体影响力，不仅与本次伦敦科技周达成媒体合作伙伴关系，在未来还会联合伦敦用更多的双语报道让两国科技圈可以及时地了解最新发展动态。同时举办相关线上线下的科技活动来帮助两国的大企业、风险投资机构和创新公司进行更直接的交流，发掘双赢的机会。

本次网络研讨会仅仅是伦敦科技周的冰山一角，而这个全球的科技盛会将于 9 月 1 日 – 11 日再次线上举办。围绕后疫情时代科技创新可以如何赋能全球复苏的主题，从人工智能、区块链、物联网、5G、健康技术等各领域着手，为全世界的科技人才和公司搭建沟通与对话的平台。气候变化、教育前景等与人类社会未来发展息息相关的重要命题也将得到持续关注。谷歌前首席执行官埃里克·施密特（Eric Schmidt）、英国卫生部部长马特·汉考克（Matt Hancock）将参与本次科技周，与行业人士共商当今社会面临的紧迫议题。同时，针对那些有计划向伦敦扩张的国际科技公司，伦敦科技周也特设 “伦敦机遇”(Opportunity in London) 的主题座谈会，为参会者提供和在伦敦发展成熟的企业交流及了解伦敦商业生态系统的机会。

期待你参与本次网络研讨会，欢迎您扫描二维码或点击进行注册报名 https://londontechweek.com/event/driving-forward-smart-mobility-trends-in-china-and-the-uk-connecting-global-markets