今日，Visa 携手 Airbnb 爱彼迎宣布就 “冬奥有她” 项目开展一系列合作，共同助力女性小微企业把握北京 2022 年冬奥会和冬残奥会发展契机，推动奥运主办城市的包容和可持续发展。

“冬奥有她” 女性小微企业赋能项目于 2019 年启动，由 Visa 携手中国妇女发展基金、北京体育大学共同发起。此次合作，“冬奥有她” 女性小微企业赋能课程正式引入由 Airbnb 牵头打造的 “爱彼迎乡村旅游赋能线上教育系统”。

该合作有助于进一步赋能位于北京与张家口地区的旅游、文化与体育类的女性小微企业，提升其对接奥运机遇的内在能力与外部资源，以更高标准的待客之道，助力北京 2022 年冬奥会和冬残奥会的成功举办。据了解，此次加入 Visa“冬奥有她” 女性小微企业赋能课程的民宿主题内容由爱彼迎、北京第二外国语学院，以及中国旅游协会民宿客栈与精品酒店分会共同设计，“爱彼迎乡村旅游赋能线上教育系统” 的完整内容预计将于稍后正式发布。

“冬奥有她” 项目是为北京 2022 年冬奥会和冬残奥会赛事量身打造的公益项目，由 Visa 携手中国妇女发展基金会、北京体育大学于 2019 年 12 月共同发起。项目旨在赋能女性小微企业，提升其对接奥运机遇的内在能力与外部资源。项目覆盖京津冀地区的体育、旅游与文化产业，通过多元化的赋能机制，为女性小微企业的发展提供实用的商业技能、数字化的工具，企业发展金以及国际推广平台。项目还为女性小微企业家打造了实现信息交流和经验分享的沟通平台。项目目标于 2022 年底覆盖 5000 家女性小微企业，为奥运主办城市的包容与可持续发展贡献价值。