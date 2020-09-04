汽车已经走过了一百多年的发展历史，已经进入到电动车百花齐放百家争鸣的场景。汽车电力化基本上已经实现，现在一个新的态势已经出现，就是软件化。在这个新的阶段里，谁做的好，谁就能把用户的体验做好，同时跟上产业创新的新局势，获得市场良机。