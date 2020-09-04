融合了宜家风格和在线设计服务的印度家装公近日宣布完成 D 轮融资，金额为 9000 万美元，由瑞士投资公司 Kharis Capital 和 Venturi Partners 领投。Venturi Partners 是一家针对印度和东南亚消费领域的成长性投资平台。

新投资者 FFP、法国标致集团的控股公司、EDBI 以及现有投资者，宜家的投资部门 Ingka Investments、TPG Growth、高盛、UC-RNT 和 Bessemer Ventures 参与了本轮融资。

新资金将用于新市场拓展、供应链扩张、新市场产品开发以及平台技术升级。

这家成立 6 年的初创公司由 Anuj Srivastava 和 Ramakant Sharma 创办，迄今为止已经设计了超过 2 万套住宅。Livspace 目前服务于印度的九个都市区（班加罗尔、钦奈、海德拉巴、德里、古尔冈、诺伊达、孟买、塔内和普纳），并在 2019 年 10 月进入新加坡市场，扩展到亚太地区。

Livspace 正考虑进入包括勒克瑙、加尔各答和艾哈迈达巴德在内的数十个印度新城市。此外，它还在深入评估澳大利亚、马来西亚和印度尼西亚等国家以及中东地区市场。

自上一轮融资以来，Livspace 表示其营收已经翻了四倍，利润率翻了一番，并成功地将自己打造成新加坡的知名企业之一。根据该公司的新闻声明，其印度业务预计将在 2021 年实现盈利。

大流行期间，Livspace 一度裁员约 450 人。

在 TPG Growth、高盛、Bessemer Venture Partners、Jungle Ventures 和 Helion Venture Partners 等机构的支持下，该公司已经在股权和债务轮融资中筹集了超过 2 亿美元。